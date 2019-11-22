暖男「棒針織圍巾」送女友！爸一看：有點娘，不像男人　網全力挺讚爆

▲原PO親手織圍巾要送女友。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

每當有節日或紀念日，男友們一定都很傷腦筋，不知道要送另一半什麼禮物。一名男網友日前貼文，想問「織圍巾給女朋友會很丟臉嗎？」說爸爸看到他織圍巾，就說有點娘、不像男人。原PO還貼出一張織了一半的圍巾照片，網友紛紛留言力挺，「很有心，收到手作會比用錢買的開心」、「有這種男友很棒欸！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，「織圍巾給女朋友會很丟臉嗎？我爸說有點娘炮，不像男人」，並說他不是沒錢買禮物，只是覺得這樣比較有意義，最後附上一個戴墨鏡的帥氣臉表情符號。

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原PO接著在文中貼出照片，只見桌上放著一捲墨綠色系的毛線，一旁是織到一半的圍巾，而且仔細看會發現，原PO並不是用比較簡單上手的圍巾織板，而是兩支棒針，光用看的就覺得手又巧又專業。

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▲原PO透露，毛線的顏色還是女友挑的。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他網友紛紛留言大讚，「很有感情的圍巾」、「無論美醜，收到會感動到哭啊！滿滿的心意呢」、「你好厲害，看到第一個會織毛線的男生」、「這樣的男人很加分」、「如果我男朋友會親手幫我做東西，一定會愛死他了」、「我還真想收到耶」、「這樣就娘？那鉤針／棒針都會，也會到超商幫買衛生棉的我該怎麼辦？」

還有人笑說，「蠻有心的，爸爸話中話，因為爸爸不會織，要講話氣氣你」、「先織一條給爸爸再說」、「因為你沒有織給爸爸」、「你不懂爸爸想要嗎」、「覺得爸爸也想要一條」、「其實你爸是眼紅，他也想要才這樣說，你偷偷的織一個給他，肯定很開心。」

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