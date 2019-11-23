離職就買機票飛中國！孟山都前雇員偷帶核心技術　美控8大間諜罪

▲美國抓到一名中國經濟間諜。（示意圖／CFP）

記者林瑩真／綜合外電報導

德國拜耳旗下美國孟山都（Monsanto）農業生物技術部門一名中國籍員工離職，隨後就買好飛往上海的機票，沒想到公司發現，中國籍員工是打算將專利的商業機密送往中國，依經濟間諜、竊取商業機密等罪名逮捕他，21日確定起訴。

綜合外媒報導，42歲的中國公民向海濤（Haitao Xiang）在2008年時，以契斯特菲爾德（Chesterfield）的名字在子公司「氣候公司」（Climate Corporation）任職，2017年離職隔天，立刻就買好飛往上海的機票，但卻在登機前被警方逮捕。

警方指控，當時向海濤身上帶著公司專利的演算組件「營養優化器」（Nutrient Optimizer）的副本，疑似準備將商業機密帶給中國，有經濟間諜的嫌疑。經過調查，美國聯邦檢察官21日確定起訴向海濤，罪名包括共謀經濟間諜罪、3項經濟間諜罪、共謀盜竊商業秘密罪及3項竊取商業秘密罪。

報導指出，向海濤曾在工作期間與中國人員聯絡，時間超過一年，獲得中國科學院的職位，2017年6月起任職中國科學院旗下的南京土壤研究所。雖然向海濤承認自己曾帶著孟山都的電腦回中國訪問中科院，但聲稱不知道犯了什麼錯。

▲中國外交部發言人耿爽稱美國抹黑。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

事實上，中國2008年底實施「千人計劃」，招募海外科學研究人員，至今超過7000名學者參與，向海濤正是靠著孟山都的工作經驗入選。司法部助理部長戴默斯（John Demers）批評，這是中國政府鼓勵中國雇員竊取智慧財產權的又一起案例。

不過，向海濤的律師表示，向海濤是為了生病的父親才急著回中國，更質疑為何事發2年後才逮捕。中國外交部發言人耿爽22日則說，對美國依法秉公處理沒有意見，但反對美國抹黑，暗指中國有計劃竊取知識產權。

對此，美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）則警告，中國無所不偷，他們透過中國情報機構、國企私企、研究生或學者等，從科技機密到農業技術竭盡所能的竊取，美國首要的反間諜任務對象就是中國。

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