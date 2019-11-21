　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鄭文傑稱遭「上銬矇眼」！官媒曝光影片反擊　耿爽：他對違法行為供認不諱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國駐英大使館發言人劉曉明。（圖／中國駐英大使館）

▲劉曉明向英方提出交涉。（圖／中國駐英大使館）

記者邱茀濱／綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）8月前往中國時遭拘捕，他獲釋後向媒體表示，他在被拘留的15天中遭到刑求。不過，中國外交部發言人耿爽21日重申，鄭文傑對其違法事實供認不諱，且他是香港中國公民，中國公安機關依法辦案，因此英方提出的所謂交涉完全沒有道理。

外交部21日的例行記者會上，有記者問及耿爽「你能否介紹中國駐英國大使劉曉明與英國外交大臣拉布會見的情況」及「中方會就英方對鄭文傑案發表的有關言論向英方提出交涉，中方是否已經提出交涉」等。

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

「中國駐英國大使館已經就劉曉明大使會見英國外交大臣拉布的情況發布了消息。這裡我要重申，鄭文傑在被行政拘留期間，中國公安機關依法保障了他的各項合法權益，鄭文傑也對其違法事實供認不諱。」耿爽指出，中國駐英國大使劉曉明向英方提出交涉，就英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行，「表達我們的不滿和我們的關切」。

耿爽強調，中國駐英國大使劉曉明向英方指出，鄭文傑是香港中國公民，涉及到鄭文傑的案件完全是中國的內部事務。中國公安機關依法辦案，「英方提出的所謂交涉完全沒有道理」。他又稱，劉曉明同時就英方近期在涉港問題上的一系列錯誤言行，表達了中方的強烈不滿和堅決反對。

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片，下同）

鄭文傑日前在深圳失蹤後，因「涉嫌嫖妓」被大陸公安拘留。而他獲釋後還說，在拘留期間被拷問逼供。但是，人民日報21日公布他3次進入「嫖妓場所」的影片，以及審訊影片，否認有進行刑求。

深圳警方表示，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條規定，被警方處行政拘留15日，其對嫖娼的違法事實供認不諱。他在半月內3次嫖娼，因自覺丟臉選擇不通知家人。

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

警察詢問事發時有告知權利，為什麼當時會拒絕通知家人跟律師？鄭文傑用粵語表示，因為覺得這件事「很丟臉」，就不好意思告訴家裡人知道這件事，所以就選擇不通知家人。

而對於違法有什麼看法，鄭文傑則表示，好丟臉啦，好羞愧啦，因為周圍認識的朋友都想不到他會做這種事，「我都沒臉去見我的女朋友，我的家裡人，其實是一個很內疚很自責的事情，我對這件事深感內疚、自責，我決意改過不會再犯」。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
滷肉飯照吃！她14天實測「168斷食法」肥肚→馬甲線激推：超
花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席
歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭文傑稱遭「上銬矇眼」！官媒曝光影片反擊　耿爽：他對違法行為供認不諱

完了我的雙11快遞！江蘇貨車燃燒「9噸包裹全爛」損失260萬...網友們慌了

飯店門口出現神秘旅行袋　4小時後開始蠕動露出「男孩的頭」

上海明年將辦《英雄聯盟》世界賽　政策狂推拚「全球電競之都」

父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

「涮肉強不強問問總理李克強」　上海火鍋店廣告歌恐被罰400萬

「台當局炒作春節包機」　廈門台協：不要枉顧台胞民主權利

餐廳很髒亂！理大副校長應示威者要求...挽袖、戴手套清理垃圾30分鐘

傳英國駐港前領事員來台　陸委會未證實：依相關法律處理

持續協助在港台生返家　陸委會：至20日已超過685人

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

69歲女運將失控撞！游泳教練截肢　她痛哭「會負責」：不敢再開小黃

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

鄭文傑稱遭「上銬矇眼」！官媒曝光影片反擊　耿爽：他對違法行為供認不諱

完了我的雙11快遞！江蘇貨車燃燒「9噸包裹全爛」損失260萬...網友們慌了

飯店門口出現神秘旅行袋　4小時後開始蠕動露出「男孩的頭」

上海明年將辦《英雄聯盟》世界賽　政策狂推拚「全球電競之都」

父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

「涮肉強不強問問總理李克強」　上海火鍋店廣告歌恐被罰400萬

「台當局炒作春節包機」　廈門台協：不要枉顧台胞民主權利

餐廳很髒亂！理大副校長應示威者要求...挽袖、戴手套清理垃圾30分鐘

傳英國駐港前領事員來台　陸委會未證實：依相關法律處理

持續協助在港台生返家　陸委會：至20日已超過685人

青龍獎／《寄生上流》抱最佳電影、導演5獎！奉俊昊呼喊金家長子全笑翻

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

酷玩樂團Coldplay宣佈：以後不辦巡迴了！　「除非找到環保的演唱會方式」

刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

吳亦凡新髮型曝！　「超厚齊劉海」像碗公…網笑：長得帥就是能惡搞自己

首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓「半身對折」慘死…奪命10秒畫面曝

女童點類固醇眼藥水失明！用藥有眼壓升高、感染風險...2疑慮4事項要注意

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

大陸熱門新聞

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

老人搭機膀胱快爆！仁醫用嘴幫吸尿

正妹女大生遭男友裸照威脅自殺！警曝調查進度

他胸部瘋長…醫生輕碰「乳汁噴射半米遠」

港警封鎖中文大學　日留學生返國曝真相

鄭文傑稱遭刑求！陸公開他3進「嫖妓場所」影片

工地哥4公尺高失足墜樓　慘遭「鋼筋貫穿身體」

孫女出生就被賣掉　爺爺氣到服農藥

美提香港法案　陸學者示警中美關係

國一兒在外玩通宵！狠爸氣炸拿手機砸爆他頭

洪秀柱：兩岸統一　是必要的！

吃鍋肉沒涮熟　他全身長700寄生蟲

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

買貓想退貨遭拒！她竟「狠摔在地+右腳痛踩」洩憤

更多熱門

相關新聞

臉書文「陳菊貪污500億」　調查局：假訊息

臉書文「陳菊貪污500億」　調查局：假訊息

今年9月在臉書上出現一篇「調查局人員爆料陳菊貪污500億元，支應民進黨競選資金」文章，不斷被臉友轉傳，調查局假訊息防制中心溯源調查，發現這篇文章出自香港鳳凰新聞社網站，逐漸散布到國內各社群粉專，且原文沒有提到「調查局」，調查局指出這篇文章內容不實，呼籲民眾未經查證不要任意轉傳假訊息。

傳英國駐港前領事員來台　陸委會回應

傳英國駐港前領事員來台　陸委會回應

陸委會：已超過685台生自港返家

陸委會：已超過685台生自港返家

民陣號召12月8日國際人權日集會

民陣號召12月8日國際人權日集會

鄭文傑稱遭刑求！陸公開他3進「嫖妓場所」影片

鄭文傑稱遭刑求！陸公開他3進「嫖妓場所」影片

關鍵字：

鄭文傑中國英國耿爽香港

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面