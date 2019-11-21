鄭文傑稱遭「上銬矇眼」！官媒曝光影片反擊　耿爽：他對違法行為供認不諱

▲劉曉明向英方提出交涉。（圖／中國駐英大使館）



記者邱茀濱／綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）8月前往中國時遭拘捕，他獲釋後向媒體表示，他在被拘留的15天中遭到刑求。不過，中國外交部發言人耿爽21日重申，鄭文傑對其違法事實供認不諱，且他是香港中國公民，中國公安機關依法辦案，因此英方提出的所謂交涉完全沒有道理。

外交部21日的例行記者會上，有記者問及耿爽「你能否介紹中國駐英國大使劉曉明與英國外交大臣拉布會見的情況」及「中方會就英方對鄭文傑案發表的有關言論向英方提出交涉，中方是否已經提出交涉」等。

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



「中國駐英國大使館已經就劉曉明大使會見英國外交大臣拉布的情況發布了消息。這裡我要重申，鄭文傑在被行政拘留期間，中國公安機關依法保障了他的各項合法權益，鄭文傑也對其違法事實供認不諱。」耿爽指出，中國駐英國大使劉曉明向英方提出交涉，就英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行，「表達我們的不滿和我們的關切」。

耿爽強調，中國駐英國大使劉曉明向英方指出，鄭文傑是香港中國公民，涉及到鄭文傑的案件完全是中國的內部事務。中國公安機關依法辦案，「英方提出的所謂交涉完全沒有道理」。他又稱，劉曉明同時就英方近期在涉港問題上的一系列錯誤言行，表達了中方的強烈不滿和堅決反對。

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片，下同）



鄭文傑日前在深圳失蹤後，因「涉嫌嫖妓」被大陸公安拘留。而他獲釋後還說，在拘留期間被拷問逼供。但是，人民日報21日公布他3次進入「嫖妓場所」的影片，以及審訊影片，否認有進行刑求。

深圳警方表示，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條規定，被警方處行政拘留15日，其對嫖娼的違法事實供認不諱。他在半月內3次嫖娼，因自覺丟臉選擇不通知家人。

警察詢問事發時有告知權利，為什麼當時會拒絕通知家人跟律師？鄭文傑用粵語表示，因為覺得這件事「很丟臉」，就不好意思告訴家裡人知道這件事，所以就選擇不通知家人。

而對於違法有什麼看法，鄭文傑則表示，好丟臉啦，好羞愧啦，因為周圍認識的朋友都想不到他會做這種事，「我都沒臉去見我的女朋友，我的家裡人，其實是一個很內疚很自責的事情，我對這件事深感內疚、自責，我決意改過不會再犯」。

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