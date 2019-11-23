當年僅0.3元！漫威首本漫畫《Marvel Comics #1》3800萬拍賣售出

▲「漫威」首本於1939年出版的漫畫《Marvel Comics #1》，以126萬美元拍賣售出。（圖／翻攝自法新社）

圖文／周刊王

創造出多部膾炙人口英雄電影的全球知名漫畫公司「漫威」（Marvel），首本於1939年出版的漫畫，以破紀錄的126萬美元（約新台幣3878萬元）拍賣售出，是漫威有史以來最昂貴的漫畫，而該漫畫最初的價格僅為10美分（約新台幣0.3元）。

根據《法新社》報導，漫威製作的第一本漫畫《Marvel Comics #1》，在1939年由Timely Comics出版，保存最完好的版本由拍賣公司Heritage Auctions在21日以高達126萬美元的價格售出，遠遠超出當年10美分的價格。

Heritage Auctions高級副總裁Ed Jaster表示，《Marvel Comics #1》是所有漫威漫畫的「祖父」，沒有這本漫畫，就不會有當前的漫畫和電影當中，那些令人喜愛的角色和故事。

不過目前史上最貴漫畫仍是於1938年出版，「超人」（Superman）初登場的《Action Comics#1 》，該本漫畫在2014年以320萬美元的價格出售。最貴的蝙蝠俠漫畫，則是1939年該角色首次亮相的《Detective Comics #27》，以249萬美元的價格售出。

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