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評估抖音安全性　美國陸軍下令：學員禁止穿制服時拍攝

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▲抖音。（圖／路透社）

▲抖音在各國吸引許多年輕人使用。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國陸軍發言人22日表示，陸軍學員本周接獲指令，在代表軍方身分時，不得使用中國短片社交平台「抖音」（Tik Tok）；雖然學員仍可在私下使用該APP，但根據指令，無法穿著制服或執行官方任務時拍攝抖音，該平台也不能用作招募。

《路透社》報導，此前，民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）敦促陸軍，審視在使用抖音招募美國青年時的潛在風險。抖音隸屬於北京的字節跳動科技有限公司「Beijing ByteDance Technology Co」；陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）21日則表示，陸軍正針對該APP進行安全評估。

隨著外界憂心抖音如何處理使用者的數據，陸軍發言人22日說明，陸軍學員本周已被指示，在代表軍人身分時不得使用該APP。陸軍發言人表示，陸軍學員司令部發布指示，是為了謹慎行事。

學員仍可於私下使用抖音，但不得在穿著制服或執行任務時拍攝。不過，《路透社》在搜尋標籤如#rotc、#jrotc時，仍發現抖音上有許多穿著美軍制服的年輕男女，他們一邊對嘴一邊跳舞。

軍方發言人說明，陸軍並未就抖音給出其他具體指導，但內部確實有正式的社群媒體規定，「我們持續提醒軍人，使用任何社群媒體平台分享個人資訊與數據時，要對危機保持警惕。」

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