前川普官員：北京每奪一個台灣邦交國　美國就派閣員訪台

▲在中國挖腳下，台灣邦交國數量逐漸減少。圖為中方與索羅門群島建交。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

針對我邦交國在中國的影響下被挖走，美國總統川普前資深國務院顧問惠頓（Christian Whiton）22日提出建議，只要北京每拿下台灣一個邦交國，美國就該派出一名閣員訪台，以此反制，彌補台灣受到的損失。

《中央社》報導，惠頓現任華府智庫國家利益中心（Center for the National Interest）資深研究員，22日出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）座談會。他表示，考量到中國對台採取的政治行為，美國行政部門可從兩個方向來出擊。

惠頓舉例，邦交國被挖走，會讓台灣的外交能力下降，對此，美國較直接的策略就是只要北京每拿走台灣一個邦交國，美方就要派一名內閣級官員來台。他指出，以中國妨礙台灣出席世界衛生組織（WHO）來看，美方為了彌補台灣的損失，就要派出衛生及公共服務部長，或負責美國服務衛生軍官團（US Public Health Service Commissioned Corps）的四星上將來台。

至於間接的策略，惠頓認為，擁有民主政體的台灣是美國在太平洋區域的重要夥伴，美國都能與沒有正式邦交關係的北韓、伊朗領導人多次見面與協商，台灣政治人物也該有權限拜訪華府，而不是只能以「過境」名義訪美。

惠頓還說明，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）打算提出一項「台灣急救法案」（Taiwan SOS bill，暫譯），免除因為「一中政策」之下，台灣人民所面臨的「侮辱對待」，包括台灣官員沒辦法進入白宮、五角大廈與美國國務院等。

美國軍事專家易思安（Ian Easton）也是「2049計畫協會」研究員，同樣出席座談會。他認為，美方對待台灣的舉措必須更具野心、前瞻性，此外，美台也可展開多種交流計畫，來應對中國的軍事擴張威脅。

索羅門群島、吉里巴斯今年9月與我斷交。此前澳洲九號電視台節目《60分鐘》（60 Minutes）報導，在南太平洋島嶼背後，中國的影響力正在增長，越來越多國家被說服改變外交立場。