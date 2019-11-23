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台企聯續協調加班機延長　李政宏：保障台商能投票「翻轉台灣」

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▲▼ 全國台企聯總會長李政宏出席昆山台協換屆典禮。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲全國台企聯總會長李政宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／昆山報導

兩岸春節加班機延長執行的要求仍未獲准，全國台企聯總會長李政宏22日表示，台企聯前段時間與兩岸的航空公司協調，爭取到團體優惠機票，近期也呼籲兩岸官方協商延長加班機時間，希望能讓大家順利回台投票，享受春節團聚時光。

昆山台胞投資協會22日舉行換屆大會，昆山台協會長宗緒惠、全國台企聯總會長李政宏、國民黨中央政策會執行長曾銘宗、國台辦經濟局局長張世宏都出席了活動。

宗緒惠、李政宏也在會中以台商的角度，對春節加班機問題發表了意見。宗緒惠表示，最近這一兩個星期，昆山台協有協助會員購買到比較優惠的套票，國台辦今天也提到，假如買不到返鄉機票，可以向他們反映，會協助將小飛機換成大飛機，若仍有台商不能順利買到機票，只要提出來，台協都會盡力協助，保障大家能回家投票，與家人團圓。

▼昆山台協會長宗緒惠。

▲▼ 昆山台協會長宗緒惠出席昆山台協換屆典禮。（圖／記者蔡紹堅攝）

李政宏指出，全國台企聯近期與兩岸的航空公司成功協調到團體優惠機票，最近也強烈呼籲兩岸官方協商延長春節期間加班機時間，努力爭取讓大家能夠如期回台行使民主權利，又能夠回鄉過年，享受團聚時光。

李政宏提到，當前台灣局勢、兩岸關係面臨重要抉擇，未來情勢的發展與廣大台商休戚相關，所以在此關鍵時刻，希望台商重視自己手中神聖的一票，以實際行動表明自己的態度與訴求。

李政宏還說，兩岸的經濟交流非常密切，每年有高達2000億元的往來，如果兩岸關係未來惡化，相信台商也會受到很大的影響，特別是最近「中共代理人」法案的修法，根本就是白色恐怖，所以一定要在1月11日投下神聖一票，為兩岸發展助力，一同翻轉台灣。

▼全國台企聯總會長李政宏、國民黨政策執行長曾銘宗出席昆山台協換屆典禮。

▲▼ 昆山台協換屆典禮,曾銘宗,李政宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

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