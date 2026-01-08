陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

▲大陸首座海上可回收火箭基地動工。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸民營航太公司箭元科技昨（7）日於浙江杭州啟動中大型液體運載火箭總裝、總測及回收復用基地建設，主打可回收火箭全流程製造與維修體系。箭元科技指出，基地完工後年產能可達25枚火箭，發射成本可降至每公斤2萬元人民幣（約9.03萬元新台幣），直接對標美國SpaceX，引起外界關注。

《澎湃新聞》報導，1月8日，北京箭元科技有限責任公司（箭元科技）中大型液體運載火箭總裝總測及回收復用基地項目於7日在浙江杭州正式啟動建設。項目總投資達52億元（人民幣，下同），一期規劃用地108畝，項目包括回收復用中心、檢測檢驗中心、生產製造中心，建成後將具備年產25發火箭的規模化製造能力，並實現火箭回收後的快速檢測、維修與復用。

箭元科技同時發表「錢塘號」火箭與「地衛二」衛星。公開資訊顯示，「錢塘號」火箭全長66公尺、直徑4.2公尺，起飛重量約575噸，主打大運力、低成本與高頻率重複使用，發射成本可降至每公斤2萬元人民幣。

根據華源證券研報分析，大陸商業航天目前平均發射成本約為每公斤7.5萬元人民幣，而SpaceX透過可回收火箭技術，已將成本壓低至約2萬元人民幣，至於可回收技術是否能順利商用，是左右商業航太成本結構的關鍵。

箭元科技創辦人兼董事長魏一表示，新基地涵蓋火箭研發、零組件製造、總裝、測試與回收復用等完整流程，未來自海上回收的火箭箭體，可直接由回收船運返杭州基地進行檢測與維修，再次投入發射任務，有助縮短周轉時間、降低整體成本。

箭元科技成立於2019年，是大陸首批採用「不鏽鋼＋液氧甲烷」技術路線、主打全複用中大型火箭的民營企業，其核心產品「元行者一號」設計可重複使用20次，已於2025年完成多項海上回收與關鍵系統測試，驗證發射與回收的完整流程。

《中國商業航天產業發展報告（2025）》顯示，全球航太產業正進入「高頻發射」階段，大陸在2025年全年發射次數接近百次，其中，民營火箭企業執行20餘次任務，商業航太產業規模已達2.5兆至2.8兆元。

中信建投分析認為，中國具備完整製造體系，有利於推進可回收火箭的工程化與量產。隨著回收技術逐步驗證並向高空回收邁進，商業火箭發射成本與頻率有望在未來幾年出現實質性突破。