昆山台協換屆　宗緒惠連任會長：續助台商轉型升級、綠色發展

▲宗緒惠連任昆山台協會長。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／昆山報導

昆山市台胞投資協會22日舉行第十三、十四屆換屆大會，由六豐機械總經理宗緒惠連任會長。宗緒惠表示，新的一屆台協將持續協助台商轉型升級，聚焦綠色發展與永續發展，推廣環保、慈山文化、健康觀念，擦亮「昆山服務」金字招牌。

宗緒惠指出，昆山台協作為「台商之家、政企之橋、開放之窗、慈善之帆」，多年來取得長足發展，現已成為在海峽兩岸頗具影響力的台協會之一，「我有幸在2年前接棒第十三屆會長職責，協會同仁勠力同心謀求融合發展：借助「區鎮行」活動密切會員間聯繫，促進部門與企業間的良性溝通。」

宗緒惠提到，新的一屆台協將通過推廣環保、慈善文化，主動承擔社會責任，彰顯台胞扎根昆山發展的主人翁意識，「當前，昆山正在探索『闖』出一條『新昆山之路』，奮力推動新時代高質量發展和現代化試點走在前列。」

宗緒惠還說，國台辦「惠台31條」「新26條」，昆山「68條措施」等一系列優惠政策不斷在昆山這片土地上逐項落地，期望協會始終與昆山一起去「闖」，秉承服務會員的一貫宗旨，幫助台企綠色發展、轉型發展、永續發展，共同擦亮「昆山服務」金字招牌，不負這座城市。

▼國台辦經濟局局長張世宏。



國台辦經濟局局長張世宏也出席了大會，他表示，去年以來，大陸內外經濟環境發生深刻變化，尤其是中美經濟摩擦，給台資企業發展帶來不利影響，同時，2016年以來，兩岸關係的形勢複雜嚴峻，廣大台商也有很多憂鬱，他有幾句話要與台商共勉，「要堅定信心，扎根大陸發展，雖然在外部經濟環境不利的情況下，經營受到一些影響，但一定要堅持轉型升級，近日推出的26條措施，很多條都是為了台企的轉型升級、高質量發展專門設計，希望大家不斷推進轉型升級，實現企業永續發展。」

全國台企聯總會長李政宏指出，昆山台協會可說是各個台協會的標杆，最近國際經濟情勢負責多變，但在大陸這片熱土上利好頻傳，風景讀好，國台辦日前推出「26條措施」，再次為台資企業和廣大台胞在大陸發展生活創造了更好的環境，提供了更優的條件，充分體現了大陸回應台胞台企合理需求的真心努力，希望台商積極為兩岸融合的未來發展助力。

國民黨中央政策會執行長曾銘宗也代表國民黨出席大會，宣讀了黨主席吳敦義的賀電，他表示，昆山台協成立以來，長期秉持服務台商理念，促進兩岸交流發展，提升台商格局層次，發揮調和鼎鼐力量，著有貢獻，期許未來繼續為兩岸的互動交流努力，共創雙贏契機。

▼全國台企聯總會長李政宏、國民黨中央政策會執行長曾銘宗。

