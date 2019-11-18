陸委會否認拒絕延長加班機　劉結一：希望他們說到做到

▲國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

陸媒（12日）報導，台灣方面拒絕延長2020春節加班機期間，遭我陸委會澄清與事實不符，並稱「按過去慣例均能滿足國人返鄉需求。」對此大陸國台辦主任劉結一在今天上午受訪時指出，台灣同胞回家，天經地義。對於陸委會的回應，他直言，「我希望他們說到做到！」

中華文化論壇今天上午在北京開幕，劉結一出席開幕式並致詞。對於加班機期間爭議，劉結一在與會期間接受媒體堵訪時表示，同胞有回家的需要，就應該對他們做出相應的安排，大陸的航空公司都願意滿足台胞的需求，讓他們能夠順利的回家。

▲大陸航空公司響應加班機規劃。（圖／翻攝大陸網站）

他強調，在這方面若涉及任何障礙，都毫無道理。實際上就是在破壞同胞想回家的利益，「我們希望這件事情能夠做好、做實，台灣同胞回家，天經地義。」

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日台灣大選投票日。

面對大陸全國台企聯等台商組織盼延長春節加班機執行時間需求，大陸民航網站日前報導稱，大陸民航業務技術人員多次就適當延長明年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，台灣民航主管方面已明確拒絕。

對該訊息，台灣交通部民航局12日下午表示「與事實不符」，並稱目前正循慣例就春節加班機與大陸處理聯繫中。陸委會也稱，「目前兩岸民航主管部門仍在聯繫處理春節加班機相關事宜」，且因陸客來台大量縮減，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，民航局正循例調查需求。

但大陸《中國之聲》微博在15日發布消息回應，指稱大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會，曾於9月16日、10月14日、10月24日，前後3次致函民航局，但民航局10月16日拒絕一次後，對陸方來函就「已讀不回」。

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