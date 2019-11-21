兩岸春節加班機角力　陸委會點名「陸客縮減」致航班動能未運用

▲春節加班機依慣例為節前2週執行。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾俊豪／台北報導

大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會日前表示，向台灣提出延長春節加班機執行時間卻多次被拒。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（21日）表示，由於近期陸客大量的減縮，兩岸定期班機尚有大量的運能未被運用，目前民航局與相關機關正持續調查春節加班機的需求量，政府一定會盡最大的努力，提供足夠的機位。

邱垂正提到，有關於2020年兩岸春節加班機的安排事宜，正由雙方民航主管機關依既有的機制進行聯繫、溝通中，我們也朝這個方向在努力。

他指出，政府歡迎在中國大陸的國人回台與家人、親友共度春節，並將充分滿足春節期間，國人往返兩岸的旅運需求，從2009年以來，依照兩岸民航主管機關建立的春節加班機，已有完整的機制，依照過去的慣例來處理加班機，也都可以順利完成安排跟執行，以滿足國人返鄉的需求。

邱垂正表示，由於近期陸客大量的減縮，兩岸定期班機尚有大量的運能未被運用，目前民航局與相關機關正持續調查春節加班機的需求量，「政府一定會盡最大的努力，提供足夠的機位，充分滿足與照顧國人返鄉的需求，請國人放心，請台商朋友放心。」

至於台商對此事的反應，上海市台胞投資協會長張簡珍20日指出，就上海的情況來看，依慣例運能是不足的，希望政府能聽進台商的聲音，將加班機執行期間從提前2周延長至3至4周，讓大家能回家投票、團聚。