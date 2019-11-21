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加班機延長未批准　上海台協：循慣例運能將不足「盼聽進台商心聲」

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▲▼長榮航空所引進的波音787夢幻客機由松山機場起飛。（圖／記者湯興漢攝）

▲春節加班機依慣例為節前2周執行。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／上海報導

春節、選舉日期臨近，許多在陸台商都希望能延長春節加班機執行期間，不過政府目前尚未批准，表示將依過往慣例滿足台商返鄉需求。對此，上海市台胞投資協會長張簡珍20日指出，就上海的情況來看，依慣例運能是不足的，希望政府能聽進台商的聲音，將加班機執行期間從提前2周延長至3至4周，讓大家能回家投票、團聚。

▼上海台協會長張簡珍。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者陳政錄攝）

上海台協發言人李崇章表示，他們從9月開始就有收到台商反應返鄉機票不好買，陸陸續續至少超過50個人，大家都希望能買到早一點的機票，「因為越早的班次越便宜，越後面就越貴，畢竟到外地來工作不容易，能省一點是一點。」

李崇章指出，過往就有春節加班機，像去年的話就是提前2周，但今年的情況來看，運力是遠遠不夠的，無法滿足大家的需求，所以希望可以提前3至4周，「我們也期望航班能盡量由大飛機執飛，因為大飛機、小飛機的運力差了一倍。」

李崇章提到，在他的印象中，加班機是逐年開放，「很多人來大陸就業、學習，到了過年，大家都想返鄉跟家人團聚，我覺得應該從人文的角度出發，既然老百姓有這樣的心聲，政府就應該順應民情。」

李崇章還說，呼籲政府正視台商們的需求，儘早批准，增加加班機的班次，滿足大家返鄉團聚的需要。

另外，有人質疑政府是擔心台商回台投票，所以不願延長春節加班機時間。上海台協會長張簡珍表示，台商是來自台灣，每一個台商都只是想回去盡他的責任（投票），選擇想要的候選人，政府應該聽進大家的聲音，給大家方便，「台灣是一個民主的地方，大家都希望可以透過選票表達意見，想回去投票的意願非常強烈。」

▼上海台協發言人李崇章。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼上海台協副會長李崇章、連泰瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）

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