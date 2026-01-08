　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

▲▼中國記協舉行新聞茶座，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平進行演講。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

地緣政治影響國際經貿格局，面對外部壓力，中國大陸越來越強調內需市場的重要性。對此，來自大陸官方部門的學者建議，應該增加服務業比重，以容納就業需求、釋放服務消費潛力，同時在社會保障與公共產品方面進行更多投入，使可支配收入提升，以支持消費能力的改善。

中國記協今（8）日舉行「堅持內需導向，建設強大國內市場」新聞茶座，由大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平進行演講，並與中外媒體進行交流。

張建平表示，在2019年之前，中國已基本形成以國內消費和國內資本的兩大內需動力，並確立內需主導中國經濟成長的格局。儘管當前中國經濟的外需貢獻度偏大，內需貢獻度偏弱，但他認為，中國是全球第二大單一消費市場（次於美國），成長潛力巨大。

張建平指出，目前中國在「商品消費」方面越來越靠近美國，且未來的成長空間巨大。就「服務消費」而言，如文化旅遊、教育培訓、醫療健康等方面的成長速度也遠遠高於商品消費，因此服務消費的成長潛力若釋放出來，將會支持中國內需的擴大。

▼中國記協舉行新聞茶座，張建平與媒體交流。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼中國記協舉行新聞茶座，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平進行演講。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》於交流環節詢問，當前大陸民眾在收入提升、就業方面遇到瓶頸，如何解決「有能力消費」的問題？張建平回應，對於可支配收入的提升，首先要解決就業問題。

張建平接著提到，首先要增加服務業比重，包括生產性服務業如金融、物流、專業服務等，生活性服務業則有文化旅遊、資訊服務和醫療大健康等。他指出，當前大陸的服務業佔GDP比重不到57％，成長空間很大，也能容納新增的就業需求。

張建平續指，中國製造業需要大量職業技術工人，未來應增強職業教育的培養；同時，通過教育結構的均衡化，讓就業更加合理、符合預期並擁有相應收入。另一方面，是在社會保障與公共產品方面進行投入，也可讓居民的可支配收入有一定提升，並支持消費能力的改善。

從政府角度而言，張建平建議，隨著經濟發展，最低工資線也要適當增加，這會對企業工資、公務員工資與事業單位工資形成聯動效應。他預期，今後（中國政府）會加大對人力資源的投入，來保障收入水準和可支配收入的提升。

《東森新媒體ETtoday》還詢問，大陸電商經濟蓬勃，實體經濟卻趨於低迷，如何發展後者以刺激內需？張建平強調，中國電商平台和實體店的消費應該要均衡發展、可持續發展；他直言，由於電商發展迅速，部分實體店人流量不足，這是要「高度警惕的問題」。

張建平以英國與日本為例表示，這些發達國家很重視實體店，因為實體店背後有引致消費效應（台灣稱「誘發性消費」，induced consumption），同時也關係到許多就業崗位，中國已經開始重視此問題，包括近年對互聯網平台企業進行整頓，商務部門也對商圈、商業街與實體店有相關的政策支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢 夜間關爐省錢只能靠電熱毯

更多熱門

相關新聞

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將於下周啟程訪問中國，這不僅是他上任以來的重要出訪，更是自2017年以來，睽違9年首度有加拿大總理踏上中國國土。面對與最大貿易夥伴美國之間的關係陷入不確定性，卡尼此行被外界視為加拿大外交與經貿戰略的重大「重開機」。

川普關稅合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普關稅合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

墨西哥對中國等加徵關稅　2026元旦上路

墨西哥對中國等加徵關稅　2026元旦上路

習近平2025大勝　下一步「與台灣有關」

習近平2025大勝　下一步「與台灣有關」

像坐雲霄飛車　川普關稅戰大回顧

像坐雲霄飛車　川普關稅戰大回顧

關鍵字：

中國經濟貿易戰擴大內需服務業

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面