大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

▲大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

地緣政治影響國際經貿格局，面對外部壓力，中國大陸越來越強調內需市場的重要性。對此，來自大陸官方部門的學者建議，應該增加服務業比重，以容納就業需求、釋放服務消費潛力，同時在社會保障與公共產品方面進行更多投入，使可支配收入提升，以支持消費能力的改善。

中國記協今（8）日舉行「堅持內需導向，建設強大國內市場」新聞茶座，由大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平進行演講，並與中外媒體進行交流。

張建平表示，在2019年之前，中國已基本形成以國內消費和國內資本的兩大內需動力，並確立內需主導中國經濟成長的格局。儘管當前中國經濟的外需貢獻度偏大，內需貢獻度偏弱，但他認為，中國是全球第二大單一消費市場（次於美國），成長潛力巨大。

張建平指出，目前中國在「商品消費」方面越來越靠近美國，且未來的成長空間巨大。就「服務消費」而言，如文化旅遊、教育培訓、醫療健康等方面的成長速度也遠遠高於商品消費，因此服務消費的成長潛力若釋放出來，將會支持中國內需的擴大。

▼中國記協舉行新聞茶座，張建平與媒體交流。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》於交流環節詢問，當前大陸民眾在收入提升、就業方面遇到瓶頸，如何解決「有能力消費」的問題？張建平回應，對於可支配收入的提升，首先要解決就業問題。

張建平接著提到，首先要增加服務業比重，包括生產性服務業如金融、物流、專業服務等，生活性服務業則有文化旅遊、資訊服務和醫療大健康等。他指出，當前大陸的服務業佔GDP比重不到57％，成長空間很大，也能容納新增的就業需求。

張建平續指，中國製造業需要大量職業技術工人，未來應增強職業教育的培養；同時，通過教育結構的均衡化，讓就業更加合理、符合預期並擁有相應收入。另一方面，是在社會保障與公共產品方面進行投入，也可讓居民的可支配收入有一定提升，並支持消費能力的改善。

從政府角度而言，張建平建議，隨著經濟發展，最低工資線也要適當增加，這會對企業工資、公務員工資與事業單位工資形成聯動效應。他預期，今後（中國政府）會加大對人力資源的投入，來保障收入水準和可支配收入的提升。

《東森新媒體ETtoday》還詢問，大陸電商經濟蓬勃，實體經濟卻趨於低迷，如何發展後者以刺激內需？張建平強調，中國電商平台和實體店的消費應該要均衡發展、可持續發展；他直言，由於電商發展迅速，部分實體店人流量不足，這是要「高度警惕的問題」。

張建平以英國與日本為例表示，這些發達國家很重視實體店，因為實體店背後有引致消費效應（台灣稱「誘發性消費」，induced consumption），同時也關係到許多就業崗位，中國已經開始重視此問題，包括近年對互聯網平台企業進行整頓，商務部門也對商圈、商業街與實體店有相關的政策支持。