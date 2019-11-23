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迷聲音成痴　Sony A9G電視讓音效大師杜篤之沉浸獨一無二的聲色空間

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▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

▲國際音效大師杜篤之，為台灣電影音效技術先驅者，長年致力於台灣電影紮根。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

眼睛所見的，就是全部嗎？你覺得「聲音」重要嗎？聽說，人類最後一個消失的感官是聽覺，語言跟音樂都是以聽覺為基礎發展而成，因此也可以說，人是聽覺的動物，某種程度上，我們需要仰賴聲音才能認識身處的環境全貌，樹林中的鳥叫蟲鳴、風吹過樹葉的沙沙聲響、海浪一波又一波拍打著海岸線激起雪白浪花、安靜的圖書館中原子筆頭在紙上刷刷書寫、籃球場上運球前進的拍擊聲⋯⋯，無論身在何處，試著閉上眼睛，你會用耳朵「看」見更多東西。

國際級音效大師杜篤之，為台灣電影聲音技術的先驅者，對電影音效有著極高要求，不斷突破錄音環境、技術上的限制，超越自我，立下無數里程碑，長期致力於台灣電影紮根的他，海內外奪獎無數，也藉由他親自創作出的每一個獨特的聲音表情，將華語電影推向國際。

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

▲一有時間就四處搜尋「好聲音」，讓名導侯孝賢稱他是位「音痴」。

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

▲要成就一部好電影，聲音的角色是關鍵之一。

要成就一部好電影，除了肉眼看得見的部分，如：演員、導演、劇本、燈光、道具⋯⋯等，肉眼看不見的聲音表現，也是關鍵之一，影像與聲音互相交織纏繞，彷彿完美融合又能獨立成篇，這才是一部完美作品。從事電影錄音、音效工作超過40年，杜篤之對聲音的細微差異有著近乎苛求的堅持，名導侯孝賢曾說他是個「音痴」，「聲音有情境，會告訴我們這是什麼樣的地方。」杜篤之曾在舞台上，播放著他從山林間、海邊蒐集來的大地交響，頓時，台下的每一雙耳朵都成了眼睛。

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

聲音擁有穿透力、渲染力，「每一個聲音都有它的個性。」杜篤之用沉穩的嗓音說，如同40多年來對音效的追求。「沒有合適的聲音，那就自己創造一個吧！」能用「聲音」創造出來的世界揚名國際、並被多位電影名導指定合作，正因為杜篤之擁有敏銳的觀察力，才能重現每個不會重來的、獨一無二的聲音表情。

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

▲過去電視的揚聲器位於螢幕下方，導致畫面與發聲位置不一致，對音效有著高標準的杜篤之表示「滿困擾的」。

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

對現代人來說，比起進戲院看電影，有更多機會在家透過電視品味好電影，身為用聲音累積故事的國際音效大師，連在家看電視時也會職業病發作，但電視的聲音表現常常令杜篤之覺得「滿困擾的」，有別於電影院的透聲螢幕，一般電視揚聲器通常發聲位置在螢幕下方，導致畫面與發聲位置不一致，對聲音有高標準要求的杜篤之，肯定Sony A9G電視的獨家平面聲場技術，透過螢幕振動發聲，帶來更清晰更立體的環繞音場，「音量大可以很飽和、音量小也很細膩」，搭配OLED電視A9G的高畫質表現，滿足他對家用影音的高標準。

▲▼杜篤之sony A9G電視。（圖／翻攝自影片）

▲Sony A9G可連接家庭劇院，取代中央聲道揚聲器，更有立體環繞臨場感。

Sony旗艦級OLED電視A9G，精準的控光技術，暗部沒有殘光，色調寫實自然，呈現更加細膩、逼真的畫面細節，Sony A9G獨家平面聲場技術，讓聲音與影像高度一致，並隨著畫面影像推移，帶來完整的沉浸式體驗，不只有聲、更是有色，Sony A9G帶給你有聲有色的極致感動。

了解更多OLED電視 http://bit.ly/2O7PVBj

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