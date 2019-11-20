Sony 5G手機首度亮相　支援sub 6、mmWAVE「下載速度達2499Mbps」

▲Sony 5G手機首度亮相，下載速度達2499Mbps。（圖／遠傳提供）



記者姚惠茹／台北報導

Sony今（20）日在遠傳5G遠距診療前瞻計畫記者會，提供一款5G手機，用來測試現場毫米波的5G速率，也是Sony5G手機首度在台灣亮相，並同時支援sub 6（6GHz 以下）、mmWAVE（毫米波）2種頻段，現場實測下載速度最高更是達2499Mbps，上傳速度則是51.9Mbps。

Sony表示，這款5G手機僅做為電信業者測試與展示所用，並不會在全球販售，但相較目前國際大廠發表的5G手機多數僅支援sub 6而言，Sony 5G手機則是同時支援sub 6和mmWAVE頻段，雖然目前都會在台灣採行，但是5G應用的智慧城市、智慧工廠、遠端醫療，其實都是走mmWAVE技術。

▲Sony 5G手機首度亮相，僅做為電信業者測試之用。（圖／記者姚惠茹攝）

Sony說明，所謂的sub 6和mmWAVE，其實是5G的無線頻譜，其中Sub 6的特色是6GHz以下，基地台涵蓋範圍廣，佈建速度相對較快，而mmWAVE的特色則是高頻在24GHz以上，基地台的涵蓋範圍小，佈建要很密集，但才是真正能達成5G超高速、低延遲、大頻寬的頻譜。

Sony這款5G手機的尺寸為181×72×9.6mm，重量約222g，6.5吋的螢幕大小，搭配4K HDR OLED 21：9螢幕，現場以遠傳佈建的mmWAVE，實測5G手機的下載速度最高達2499Mbps，至於上傳速度則是51.9Mbps。

▲Sony 5G手機首度亮相，可同時支援sub 6、mmWAVE。（圖／記者姚惠茹攝）