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癌末夫「壽命剩半年」保外受阻！妻子痛罵「阿扁都可以」…雲林二監神打臉

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▲警方怕蔡妻再度想不開，啟動自殺防治關懷通報雲林縣社會處。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔡妻因為丈夫保外就醫遭拒，情緒崩潰在家中自殘。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者柯振中、蔡佩旻／雲林報導

雲林二監一名蔡姓受刑人罹患肝癌末期，醫師判定他的壽命僅剩半年，因此他希望能夠申請保外就醫，但去年遭到撤銷；他的妻子因丈夫無法申請保外就醫，情緒崩潰在家自殘。對此，雲林二監16日發出聲明回應，受刑人壽命剩半年其實是「10年前的說法」，該受刑人在保外就醫期間又涉及其他偵查案件，因此108年6月23日才再被逮捕入獄。

蔡男的妻子日前向法務部說明，前總統陳水扁從2015年開始保外就醫至今，仍數度被中監以「病情未明顯改善」為由展延，因此希望監所能夠法外開恩，讓壽命僅剩半年的丈夫能回家與孩子團聚，不過這些動作都沒有效果，因此蔡妻15日崩潰在家中自殘，還向雲林二監放話「今晚我就死給他看」。

▼警方怕蔡妻再度想不開，啟動自殺防治關懷通報雲林縣社會處。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林二監,保外就醫,丈夫癌末,蔡姓男子。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，雲林二監16日發出聲明稿回應，蔡姓受刑人在民國98年時因病被移送培德醫院，當時醫師評估，若蔡男沒接受手術的話，預估存活時間只剩半年，但後來經過手術治療，蔡男至今已活超過10年，「壽命剩半年」的說法，是10年前醫師所說的。

雲林二監指出，蔡男103年被允許保外就醫，但保外期間涉及其他偵查案件，違反保外醫治的受刑人應遵守的事項，因此原執行監獄依法報請矯正署，在107年3月廢止蔡男的保外就醫處分，但蔡男當時沒有在期限內返監執行，所以經過地檢署發布通緝，在108年6月23日再度逮捕蔡男。

雲林二監說明，逮捕蔡男後，獄方相當關注蔡男的病情及後續治療，為了讓蔡男能得到更妥善的醫療資源，因此送往培德醫院，由培德醫院收治。

▼蔡妻15日在家中崩潰自殘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林二監,保外就醫,丈夫癌末,蔡姓男子。（圖／記者蔡佩旻攝）

以下為雲林二監的回應全文：

1、受刑人是否保外就醫，悉依監獄行刑法第58條規定辦理，並無遭擋情事。

2、蔡姓受刑人係於98年間，因罹病移送臺中監獄培德醫院治療，醫師當時雖曾評估其若未接受手術，預計存活時間約半年，然後來經過施予手術治療，迄今已逾10年，故報載該受刑人只剩半年云云，係醫師於十年前之說法，特予陳明。

3、103年間，矯正機關衡酌該受刑人病情及醫療需求，報准其保外就醫；惟蔡員保外期間因涉其他偵查案件，違反保外醫治受刑人應遵守事項，而經原執行監獄報請矯正署依法於107年3月廢止其保外醫治之處分，且因未於期限內返監執行，遂由地檢署發布通緝，迄108年6月23日始緝獲再入監執行至今。

4、蔡姓受刑人重新入監後，矯正機關非常重視其病況及後續治療，除持續戒護至監外醫療院所門診追蹤及檢查外，復參酌檢查結果及監內醫師綜合評估，為讓該受刑人能接受更及時與完善之醫療照護，遂於日前送至臺中監獄培德醫院收治，相關後續醫療情形及治療計畫，亦於是日向其妻詳予說明。

5、綜上，蔡姓受刑人之醫療提供，矯正機關均依其醫療需求、病況、醫囑及監獄行刑法等相關法令辦理，妥予協助其監內門診、戒護外醫及移送病監，俾使其可獲得符合病況之醫療照護。至於該員是否符合再次保外醫治情形，仍須依首揭規定辦理，而對於家屬之請求，矯正機關亦將持續提供相關必要之援助，也感謝外界之關心。

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