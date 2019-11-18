父母涉詐貸百億潛逃！潤寅千金穿「制服」落寞出庭　再押2個月

▲潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌向14家銀行詐貸上百億元潛逃出境，但他們的女兒卻獨留在台灣接受審理。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

記者羅志華／台北報導

有錢人家的千金到處吃喝玩樂，原本爽到不行的人生，卻因父母犯罪潛逃，如今成了階下囚…。檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，至今已羈押21名被告，其中潤寅負責人楊文虎千金楊宇晨，因羈押期限即將屆滿，北院於11月18日開延押庭，只見總是打扮亮麗的楊宇晨，一早就穿著看守所的「制服」，被囚車載來出庭，北院審理後，認她有逃亡、勾串、滅證之餘，裁定延押禁見2個月。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦，涉嫌與多家上市櫃公司假交易，藉此詐貸達上百億元，檢方搜查潤寅公司時，卻發現他們夫婦倆早已潛逃出境，而涉嫌協助父母洗錢、湮滅證據的楊宇晨，則於9月間在桃園機場搭機前遭攔下，被檢方聲請羈押獲准。

檢方持續追查，發現福懋、新纖、台化、中纖等上市櫃公司，皆有高層或承辦單位涉嫌收受回扣，協助潤寅製造假交易單據，以向銀行詐貸，其中福懋前副總黃明堂更是「業績」超群，涉嫌協助潤寅詐貸達100億元。

至於中纖的劉姓副總，也涉嫌與黃姓採購人員，配合王音之向銀行謊稱，公司間有真實交易，讓潤寅貸得17億元，2人目前都在羈押中。而楊宇晨在庭訊後，又得在面對2個月的羈押，原本的千金，如今成了「落難公主」，叫人感慨不已。

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