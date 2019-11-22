半導體龍頭宣布要收購　文曄董座「抗戰到底」控大聯大涉內線交易

記者劉昌松／台北報導

半導體IC龍頭廠大聯大公司日前宣布，將斥資81億元公開收購通路商文曄科技，文曄公司上下連日展開反擊，除了員工組成自救會，董事長鄭文宗親自在律師陪同下到台北地檢署遞狀，控告大聯大利用短期借貸資金收購股票，涉嫌違反《銀行法》，另外還疑有《證交法》內線交易等罪嫌，鄭文宗表示對收購案將「抗戰到底」。

▲文曄科技董事長鄭文宗控告大聯大公開收購涉嫌違反《銀行法》及《證交法》等罪。（圖／記者劉昌松攝）

大聯大(3702)是在12日宣布，要以每股45.8元價格收購對手文曄(3036)約3成股權，估總收購金額達81.11億元，文曄當天就回應表示，事前並不知情，這個股權收購案並非合意收購。

文曄董事長鄭文宗22日在律師盧筱筠陪同下，到北檢遞狀時表示，大聯大自行宣布的公開收購案，將影響文曄股權結構產生重大變化，影響股東和員工權益甚為劇烈，公開收購過程涉嫌違反《銀行法》、《證交法》。

鄭文宗解釋，大聯大的公開說明書說，想要長期持有文曄股權，但是其收購資金中，有8成、60幾億元，是使用短期貸款，「有些甚至快要到期了，短期資金要怎麼用來長期持有？下個月就要賣掉嗎？」鄭並質疑，在大聯大宣布收購前的一段時間，文曄的股票出現大量交易情形，也希望北檢詳查有無大聯大相關人士涉及內線交易等罪嫌。

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