瑜珈式跪趴讓按摩師從胯下揉肚子...她愈想愈不對　5千和解撤告

▲許姓按摩師涉嫌猥褻女客人下體，賠償5000元換和解撤告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在按摩店工作的許姓按摩師，要求1名女客人跪趴在床上，然後他的手從胯下伸過去按摩肚子，女客結束後想想自己下體一直被碰到，不太對勁，報警控告許男涉嫌強制性交等罪，原因是「他要我把手往前伸，我無法反抗」，辦案人員調查本案並無性侵情節，女客也同意收下5000元和解撤回猥褻部分告訴，台北地檢署22日處分不起訴。

被害女子年約30歲，她提告指控，她因為購買了指壓按摩優待券，在2019年9月間，到台北市中山區的按摩店消費時，聽了許姓按摩師建議，改接受比較不痛的油壓按摩，雖然為了塗油，她身上只能穿著按摩店提供的拋棄式小紙褲，但她不以為意。

▲按摩師要求客人幾近全裸地用類似瑜珈動作跪趴著，讓他從跨下伸手去按摩肚子。(示意圖／CFP視覺中國)

按摩到一半的時候，許男要被害人採用類似瑜珈姿勢，打開雙腿跪在床上，然後向前趴下，接著許男從她胯下伸手去按摩她的肚子，被害人離開按摩店後，覺得剛剛許男多次碰到她的下體，決定上警局提告強制性交。

檢警收案後詢問被害人受到什麼樣的強暴脅迫，被害人說因為雙手被要求往床前伸直，害她無法反抗，但因為實在查不出有性侵等事證，被害人決定改告許男涉嫌猥褻，許男則辯稱只是一般的按摩手法，但辦案人員質疑從沒聽過，表示將向相關按摩、整復協會等單位詢問確認，許男只好認錯，賠償被害人5000元，被害人因此同意撤告。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

經營地下匯兌收到千萬假鈔 業者忍不下這口氣報案…自己也遭殃

被控竊取國際藥廠製程機密 政德製藥負責人：他們亂講的啦

繼「高級外省人」後…郭冠英最新力作「我代表中國共產黨」！隔天秒挨告