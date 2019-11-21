他們花270萬買鉅額保險　女業務員給假保單「錢都拿去花」

▲桃園市曾姓女保險業務員涉嫌在2009年至2012年間偽造客戶保單，詐領多達270萬元花用殆盡挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓女子以其擔任某保險公司業務員期間，於2009年至2012年間向客戶拉保險時偽造保單，收取保險金後居然未投保，2名客戶後來向保險公司查證時驚覺曾女未投保，連保單都是偽造的，但總計已被曾女詐騙多達270萬元保費；檢方21日偵結依詐欺取財、偽造文書罪嫌提起公訴。

檢警調查，47歲的曾姓女子是某家知名保險公司業務員，曾於2004年至2012年任職該公司保險業務員，曾女遭指控於2009年至2012年間向廖姓婦人與湯姓男子佯稱辦理保險業務，並交付偽造保單予廖婦，收取180萬元之保費，另外，曾女以相同手法向湯姓男子詐得90萬元保單。



檢警查出，因廖婦與湯男事後向該保險公司查詢相關投保資料，驚覺曾女根本未幫他們投保，就連他們手中的保單都是偽造的，還偽造保險公司、董事長、總經理等用印，事後無法與曾女聯繫，才知道被騙。

檢方指出，檢方傳訊曾女到案說明，但屢傳不到因此發布通緝，今年初才被警方查緝到案，曾女偵訊時坦承犯行，檢方偵結依詐欺取財、偽造文書等罪嫌將曾女提起公訴。

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