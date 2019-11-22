潤寅詐貸案／楊文虎夫妻落跑女兒收押　兄長涉滅證遭聲押

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅實業詐貸案，雖然潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻早在6月落跑遭通緝，2人女兒楊宇晨以及王音之的弟弟王振賢，陸續因涉嫌洗錢、滅證等罪嫌，被檢察官聲押獲准後，日前已由法院裁定延長羈押2個月，檢調持續蒐證發現，在潤寅擔任監察人的楊文虎兄長楊文海也涉有重嫌，22日對楊文海發動搜索約談後，檢察官當庭依違反《銀行法》等罪嫌將他逮捕聲押禁見。

潤寅詐貸案風波持續延燒，22日遭約談的楊文海早在6月間，已因身為公司監察人遭約談，當時被檢察官諭令20萬元交保候傳，並限制住居，嫌協助父母洗錢滅證的潤寅千金楊宇晨，則是在9月間在桃園機場搭機前遭攔下，被檢方聲請羈押獲准。

▲檢調追查發現巴西柔術冠軍沈秉誼也捲入潤寅詐貸案，日前約談後諭令交保候傳。（圖／翻攝沈秉誼臉書）

辦案人持續勾稽相關詐貸文件後，發現潤寅疑似以交付回扣的方式，與多家上市櫃公司高層或員工進行假交易，藉此詐貸達上百億元，截至目前為止，已有福懋前副總黃明堂、中纖副總劉永達，以及涉嫌幫忙行賄黃等人又在事後滅證的白手套蕭炯桂等21人遭收押禁見。

近日檢調鎖定持續追查潤寅旗下的星榮物流公司，懷疑星榮員工涉嫌幫忙潤寅處理金融單位的對保事宜，協助掩護詐貸，包括精通「巴西柔術」、曾獲得國際賽事冠軍的選手沈秉誼等員工都遭約談後，辦案人員發現，楊文海疑似從星榮帶走部分關鍵資料，涉嫌滅證，因此再次約詢他到案釐清案情。

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