張世賢問黃偉哲同性婚如何祝賀？　黃偉哲：祝他們幸福！

▲台南市議員張世賢說男女結婚，陰陽調和，生命代代相傳，本就是中國的傳統文化和倫理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員張世賢22日在市議會質詢市長黃偉哲，參加新人婚宴會如何祝福新人？黃偉哲答說「百年好合，早生貴子」，張世賢先請黃偉哲看一段網路瘋傳的影片，影片中只見一位里長收到喜貼不但不喜悅，還生氣地大罵，原來這位里長收到同性婚喜貼，張世賢問黃偉哲如同性婚呢？黃偉哲說「祝他們幸福」！

市議員張世賢說，結婚是人生大事，一男一女找到執子之手與子偕老的伴侶，收到喜貼的人都會高興的獻上祝福，市長黃偉哲是台南市大家長，常常參加市民的婚禮，尤其才剛剛參加林志玲的婚禮，不知黃偉哲市長在婚禮上都會說些甚麼祝福的話？ 黃偉哲答說，一定祝福新人百年好合，早生貴子。

張世賢立刻播放一段影片，請官員和黃偉哲觀賞，大家聚精會神地觀賞著影片，看到主角是一位里長，桌子上擺著一張喜貼，里長收到喜貼大罵女女同性結婚還放喜貼，其中1位女性還穿西裝打領帶，這位里長還越講越生氣。

張世賢問黃偉哲參加這種同性婚禮，還說早生貴子嗎？該如何祝福？黃偉哲笑答，她們沒送喜貼給我，對於同性婚只能說尊重不知能說甚麼，至於祝福話會換個說法，會說「祝他們幸福」。

張世賢說男女結婚，陰陽調和，生命代代相傳，本就是中國的傳統文化和倫理，不孝有三無後為大，為什麼課本都沒教導孩子學習正當的觀念，去鄉下問問每個鄉親，有誰會同意，同性婚不代表時代進步，為什麼課綱都亂編，好的倫理應繼續延續。