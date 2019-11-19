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黃偉哲成功爭取中央補助約7億治水經費　提升台南防洪效能

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▲台南市長黃偉哲成功爭取中央補助約7億元興建安中抽水站等治水經費，提升防洪效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲成功爭取中央補助約7億元興建安中抽水站等治水經費，提升防洪效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加速改善台南市安南區十三佃、總頭寮、新寮、本淵寮社區及溪心寮社區一帶聚落淹水問題，行政院副院長陳其邁11月19日率領內政部營建署長吳欣修、經濟部水利署長賴建信及相關單位南下會勘，台南市長黃偉哲偕同水利局長李賢義及立委陳亭妃、市議會議長郭信良、議員郭清華等共同勘查水利工程。

黃偉哲市長等人勘查「安中抽水站」及「海東D2抽水站」新建工程，黃偉哲向中支持表達感謝，補助安中抽水站3億600萬、以及海東抽水站1億9000萬元、以及海尾寮排水明溝2億元，希望改善安南區淹水，減少民眾的痛苦。

黃偉哲表示，非常感謝陳其邁副院長支持，也謝謝立委陳亭妃、台南市議會郭信良議長、郭清華議員協力來爭取，讓安南區的民眾減少淹水的痛苦，希望這個工程盡快施做完成，讓安南區免於淹水之苦。

黃偉哲表示，雖然目前市府財政較為困難，但為加速改善淹水問題，決定將「安中抽水站」新建工程的用地費納入明年度預算，並由工務局明年度啟動用地取得作業，後續再交由水利局進行抽水站新建工程，並請中央能夠支持補助「安中抽水站」、「海東D2抽水站」及「海尾寮排水明溝段3K+545~3K+835」工程經費。

行政院副院長陳其邁表示，台南市政府雖囿於財政困難仍勉力編列「安中抽水站」的用地費，中央將請內政部營建署及經濟部水利署全力補助台南市政府辦理「安中抽水站」、「海東D2抽水站」及「海尾寮排水明溝段3K+545~3K+835」整治經費，期能進一步有效提升安南區的防洪能力。

▲台南市長黃偉哲成功爭取中央補助約7億元興建安中抽水站等治水經費，提升防洪效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市水利局長李賢義簡報說明，為解決海尾寮排水上游段部分地下排水箱涵改建困難，且內水受外水位影響無法重力排出問題，水利局規劃於「安中路二段37巷及海尾寮排水3K+835下游右岸」交接處，利用公兒用地設置「安中抽水站」來控制水位，並透過機械抽排方式增加上游排洪能力，抽水量高達36cms，為安南區抽水量最大的抽水站，概估總經費約4億800萬元，其中用地費約1億200萬元、工程經費約3億600萬元。

此外，目前海尾寮排水明溝段僅剩下3K+545~3K+835段尚未完成整治，其總經費約2億元，其中用地費約1.7億元，工程經費約3000萬元，水利局已向經濟部水利署爭取補助，希望能將海尾寮排水最後的明溝段完成整治。

另為提升海東抽水站抽水量，以解決安南區本淵寮社區及上游的溪心寮社區淹水問題，水利局預計利用本淵寮排水右岸「天馬段518號」國產署的土地，面積約1.6公頃來新建「海東D2抽水站」，抽水量為16CMS，配合新設置的1萬噸調節池，來調控目前既有的本淵寮滯洪池及淵中排水水位，概估總經費約1.9億元。

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