吳禹寰關心流浪犬問題　黃偉哲TNVR結紮經費將加倍

▲台南市議員吳禹寰質詢流浪狗問題，市長黃偉哲應允明年TNVR結紮費加倍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市進行流浪犬貓的結紮，但流浪犬數量仍高達2萬2千多隻，高居全國第1名，比第2名的彰化縣還多出5700多隻，市議員吳禹寰11月22日直指這是TNVR破了3個大洞所致，因結紮經費不足，每年有半年的空窗期，導致結紮量趕不上繁殖量。

吳禹寰並對台南市繁殖業者數量也掛冠，及寵物登記率僅63％，希望市府能修補這3個破洞。市長黃偉哲表示，市府目前正在向中央爭取明年600萬元的浪犬貓結紮經費，若補助款無法順利到位，將以第2預備金補足，至於繁殖業者的管理也會向其他縣市看齊，並提高寵物登記率。

吳禹寰議員表示，農委會每3年1次的全國各縣市統計街道上遊蕩的流浪犬數量，最近一次在2018年，統計台南市流浪犬有22176隻，為全國最多浪犬的城市，貓則沒有統計，他認為這個數據不準確，因為台南市從2015年率先台灣各縣市推動『零撲殺』，當年的流浪犬數量為24596隻，這4年來因為已零撲殺，浪犬還增加2420隻，對照過去未實施零撲殺之前，每年撲殺量高達5、6000隻，這個數據明顯差異太大，應該還有很多黑數。

吳禹寰指出，台南市的流浪犬數量高居不下，相對的『肇事率』也高，追人追車造成傷害事故層出不窮，雖然市府每年有編列600萬元經費結紮流浪犬貓，但流浪犬數量仍無法降下來，經其深入追究原因，發現TNVR破了3個大洞，第1個大洞是結紮經費不足，每年仍有半年的結紮空窗期，在浪犬1年生育2次，浪貓生育3次，浪犬每胎高達10隻，浪貓每胎至少4隻的繁殖下，結紮量永遠追不上繁殖量，他建議市府能再提撥經費補足這個缺口，在最近幾年以密集方式結紮浪犬貓，才能徹底降低浪犬貓數量。

吳禹寰提到TNVR所破的第2個大洞是繁殖業者丟棄無經濟價值且未結紮的種犬貓。吳禹寰說，基隆市政府為杜絕這個問題，早在2017年級停發繁殖業者牌照，並在3年期滿後停發牌照，所以目前基隆市的繁殖業者僅剩下7家，而包括台北市在內及金門縣、連江縣及澎湖縣等縣市的繁殖業者都掛0，至於新竹市等多個縣市的繁殖業者也只剩下個位數，僅有台南市還高達150家，佔居全國第1名。吳禹寰也對台南市的寵物登記率僅有63％的比例，強調有飼養就會有棄養，尤其很多民眾飼養寵物沒有結紮，並放任四處跑，懷孕生產後，就將幼犬貓丟棄出去，這也是TNVR的第3個破洞。

動保處表示，2019年度延續往年的高強度絕育工作，除農委會補助3千8百頭家犬貓絕育、市款補助台南市動保團體辦理犬貓TNVR約4千頭，自動物之家認養之犬貓皆進行免費絕育約4千頭，合計可執行高達1萬餘頭犬貓絕育。針對TNVR經費不足部分，將向中央爭取經費補助，以增加絕育數量。

特定寵物業管理部分，動保處每年派員查核1次，每2年評鑑1次，嚴格規範繁殖及售出之犬貓均須植入晶片辦理登記及施打狂犬病疫苗，並每年辦理教育訓練向業者宣導法規，以防業者觸法，並同步加強查緝非法繁殖、買賣等行為。

民眾飼養管理部分，動保處積極查緝棄養行為，凡民眾拾獲送交或捕捉之遊蕩犬隻，經確認為家犬且飼主拒不領回妥善管領者，皆會依動物保護法認定為棄養，開罰3萬至15萬元罰鍰；針對半野放式家犬問題，動保處已爭取農委會補助，加強清查常有遊蕩犬衍生問題之地區，積極輔導飼主妥善管領，並要求飼主替愛犬辦理寵物登記及絕育手術。

有關台南市動物之家收容量滿載問題，動保處積極拓展多元認養管道，今年度至今已認養出去3357隻犬貓；然除收容民眾無法繼續飼養之犬貓，為維護民眾安全及公共安全，追車咬人犬隻仍會持續捕捉入所。針對入所之不親人犬隻，本年度增聘訓練師，強化犬隻訓練及社會化，並推廣認養至畜牧場、魚塭等需要兇猛犬隻守衛的地方成為工作犬。後續另將持續透過認養小站及異業結合辦理送養會等，推廣認養，亦歡迎市民朋友一同替收容所的毛小孩找到屬於牠的家。

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