2條吳郭魚上桌！煎魚哥髒字崩潰…「神級焦黑」不煮了　網笑炸：根本火化

▲原PO抱怨「下次不要叫林北煎魚了」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

剛開始下廚，一定會有做菜失敗的經驗，而且初學者常常會做出讓人看傻、笑噴或匪夷所思的料理。有一名男網友在臉書貼出一張照片，無奈地罵了聲髒話，抱怨以後不要再叫他煎魚。看到照片後，其他網友忍不住1秒笑噴，「叫你用煎的，你直接把它火化」、「只差一點就可以撿骨了」、「上面那條魚是自焚嗎？」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中直呼「X！下次不要叫林北煎魚了……」到底是什麼讓他這麼挫折呢？仔細看看照片，只見白色的圓盤上放了2條魚，下面的雖然有一點點焦，但微微帶點金黃色的外皮，感覺還算煎得不錯。不過再看上面的魚根本看不出魚型，只能說是一團焦黑。

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▲上面那個已經不是魚了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，網友紛紛笑噴，「這是從金爐裡拿出來的吧」、「跪求黑的這麼均勻、沒有化成灰的煮法」、「你不說，我以為是……遠古化石魚出土呢」、「上面是瀝青吧」、「這隻魚死了2次……RIP」、「上面那是拓印嗎」、「求吳郭魚的心理陰影面積」、「你放塊木炭在桌上幹嘛？」

還有好心人給出烹飪建議，希望原PO下次成功，「烘培紙煎魚很簡單，可以試試」、「現在有氣炸鍋不怕煎魚」、「下次用蒸魚，不會失敗；不然包錫箔紙去烤箱，也很難失敗。第二個是買魚的種類，不會處理的買切片的海魚，如鮭魚，鱈魚等等，整片切片」、「火是不是太大了。」

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