副駕駛「這一個舉動」惹怒駕駛！過來人看照片崩潰　譙爆：這樣很危險

▲副駕駛在排檔桿上掛塑膠袋，讓原PO敢怒不敢言。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

開車載人的時候，每個車主都希望乘客能遵守自己的原則。一名男網友在臉書貼出一張照片，只見副駕駛做了一件事，讓他忍不住直呼「有人跟我一樣不喜歡，卻又敢怒不敢言的嗎？」照片和貼文意外讓許多人崩潰，「沒安全知識的人才會這樣掛」、「這樣很危險欸」、「事關行車安全，這樣的話禁止坐副駕。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，「來自副駕的褻瀆，有人跟我一樣不喜歡，卻又敢怒不敢言的嗎？」接著看看照片，原來是副駕駛將一個塑膠袋掛在排檔桿上，感覺是要裝垃圾用的。

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原PO還在文中補充，「剛剛跟副駕說爆廢有人貼文，講到排檔桿掛袋子的事」，結果副駕駛卻問「要不要再多掛一個？」而且他還發生過更危險的事，「曾經在高速公路行駛中因為翹腳問題被掛到空檔=口=」。

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▲許多人都認為這樣很危險。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到原PO的貼文和補充，許多網友紛紛留言狂批副駕，「副座最厲害的就是一秒惹怒駕駛」、「滿白目的」、「無腦也要有限度吧」、「我不會這樣吊，好危險」、「沒安全知識的人才會這樣掛！怎麼不自己牙齒咬著袋子」、「用生命在蹺腳」、「其實比起安全性我比較考量是感觀問題，我的車車……」

但不過就是掛個垃圾袋，到底有什麼不妥呢？網友就透露批評副駕駛的理由，「這非常危險！不小心勾扯到會影響打檔、這年頭還要防副駕三寶、辛苦了」、「這已經影響行車安全了耶」、「我都直接講，這不是尊嚴問題是安全問題……上次我老婆也在上面掛東西……我就直接嗆這樣很危險了。」

也有人提出建議和不同看法，「可以放個垃圾桶吧」、「自排車還好吧」、「娘家老爸兩台手排車都被他這樣掛，所以現在我老公的車我也這樣掛，一直都沒問題啊」、「以前我也常掛，沒事啊！超方便的。」

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