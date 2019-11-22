高雄農民吐心聲「MOU執行率僅個位數」　葉匡時：沒那麼多貨啊！

▲高雄代理市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體「Wecare高雄」將舉辦罷韓大遊行，22日先推出一波宣傳影片，找來一名高雄阿蓮農民道出心聲，他提到韓國瑜曾簽訂的MOU執行率差，有等於沒有；不過高雄代理市長葉匡時則解釋「MOU簽了，可是我沒有那麼多貨啊，我們現在這個地方，我們自己根本就生產不了這麼多貨」，強調今年高雄農漁產品外銷，已比去年同期增加了非常多。

罷韓團體「Wecare高雄」推出覺醒系列影片第一輯「農民有意見！」一位高雄阿蓮農民在影片中道出心聲，質疑「韓國瑜讓高雄農民發大財了嗎，在高雄種的東西也沒賣得比以前多」，農民提到，韓國瑜簽訂的MOU，漁業執行率2%、農業7%「7%有等於沒有，他要幫你賣1000元，結果賣70元，70元剛好只能買一個便當而已」，他現在也不在高雄，落跑去選總統，對農民承諾還沒做到就去選總統。

▲覺醒系列影片第一輯「#農民有意見！」 。（圖／Wecare高雄提供）

民進黨議員也曾在議會上質疑過，韓國瑜今年赴星馬等地簽訂高達93億元的MOU，如今檢視執行情況，高雄農產品原定今年出口目標25億4千萬元，目前只執行5億1032萬元，執行率約20%。漁產品原定今年出口目標26億元，實際卻僅執行4650萬元，執行率僅2%。

對此，高雄代理市長葉匡時22日也回應「我覺得大家要弄清楚一個很重要的觀念，市長上任最重要是幫助我們農漁民把貨能夠賣的出去，所以我們農產品今年跟去年同期比較，去年出口只有2億出頭，今年到現在為止已經賣了6億出頭，增加了差不多4億，也就是百分之2百，增加了2倍多，那漁產品增加了30%左右。」

他解釋「雖然MOU簽了，我願意跟你買10億，可是我沒有那麼多貨啊，我們現在這個地方，自己根本就生產不了這麼多貨，我們的遠洋漁業今年的捕獲量非常的差，所以人家想要買也買不到那麼多，還有我們要考慮的是我們物價的問題，如果我們把所有的貨都賣出去了，結果這邊的物價變得很高了，農漁產品漲價很多，我想我們這邊一般的國民、一般的市民也受不了，所以基於很多的考慮，重點是我們的農漁產品已經比去年同期增加了非常的多，所以前政府應該要檢討為什麼他們的外銷績效這麼差。」

「時間對我們來說完全沒用！」