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一通電話不想再「狗吠火車」...李正皓改披橘袍：感謝郭台銘推薦

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▲▼李正皓披橘袍參選2020新北市第8選區立委。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲李正皓披橘袍參選2020新北市第8選區立委。（圖／翻攝自李正皓臉書，下同）

記者張乃文／台北報導

草協聯盟發起人李正皓因頻頻「黑韓」遭國民黨開除黨籍，如今改披親民黨戰袍參選新北市第8選區（中和）立委，22日由親民黨副總統候選人余湘及列入親民黨不分區的永齡基金會副執行長蔡沁瑜陪同登記參選。李正皓也說明自己想投入選舉是因為不想再「狗吠火車」了。

改披橘袍的李正皓22日在臉書發文，他說「與其狗吠火車，不如起身戰鬥」，他之所以想要投入選舉，是因為不想再「狗吠火車」了。李正皓認為，當前藍、綠兩黨的政黨支持度都只有2成5左右。一邊是從總統候選人到不分區名單都在擺爛、秀下限的國民黨、另一邊則是努力販賣亡國感，但是政績卻乏善可陳的民進黨。

「真的只能從爛蘋果中選一個嗎？」李正皓思考，除了狗吠火車之外，自己還能做些什麼努力？他透露，11月15日的一通電話、一場會面後，逐漸有了清晰的答案。李正皓感謝鴻海創辦人郭台銘推薦，也謝謝親民黨總統候選人宋楚瑜的支持，他期望從中和出發，目標是讓中和人有「更好」的選擇，「給藍、綠一個好看！」

▲▼李正皓披橘袍參選2020新北市第8選區立委。（圖／翻攝自李正皓臉書）

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