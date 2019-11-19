「被世界遺忘的角落」微縮特展　邀民眾關懷守護受暴兒童

▲聯合國《兒童權利公約》通過30週年，經過多年努力，兒童人權雖有進步，仍有數百萬脆弱兒童的生命正遭受威脅。

圖、文／台灣世界展望會提供

今年11月20日，為聯合國《兒童權利公約》通過30週年，包含世界展望會在內、長期促進兒童人權發展的全球六大兒童關顧機構（*註）發表聯合聲明指出，貧窮，是影響兒童未來發展的關鍵因素：貧窮家庭中最貧窮的20%家庭兒童，其活不過5歲的機率，比一般兒童高40%；最貧窮家戶及郊區家庭的幼童，發育不良的機率是一般幼童的2-3倍。嚴正呼籲各國政府應對兒童作出具體政策承諾，增加在教育、衛生及社會保護等領域的預算。

▲世界展望會呼籲民眾響應「Chosen 給孩子一個選擇的機會」，藉由讓孩子透過照片選擇資助人，賦予孩子參與及選擇的權利。

台灣世界展望會為倡導兒童人權，與偉門智威及大潤發合作，自11月20日起至12月1日，於大潤發內湖二店展開「被世界遺忘的角落」微縮特展，將各國兒童面臨的五大受暴議題（童工、童婚、童兵、人口販運、兒童虐待），以14個微縮模型人偶布置於賣場各個角落，讓民眾藉由文字、連結動畫故事了解孩子們的處境與需求，並可直接線上捐款「終止兒童受暴」或加入「資助兒童計畫」，幫助弱勢兒童獲得教育、健康、受保護等權利。台灣世界展望會亦呼籲民眾響應「Chosen 給孩子一個選擇的機會」，藉由讓孩子透過照片選擇資助人，賦予孩子參與及選擇的權利，讓改變，從一個選擇開始。

▲微縮模型人偶布置於賣場各個角落，讓民眾藉由文字、連結動畫故事了解孩子們的處境與需求。

在國內，台灣世界展望會也積極投入國內兒少保護服務，如113保護專線、寄養服務、兒少保護倡導、家外安置與家庭處遇等工作，守護台灣兒童權利。邀請民眾捐款支持台灣世界展望會兒少保護服務工作，成為台灣兒童的「守護天使」，讓孩子遠離暴力陰霾、重展笑容。即日起，為國內兒少保護工作捐款達2000元即贈送《愛，一直都在》寄養關懷筆記書，數量有限、送完為止。

線上資助、捐款，請至台灣世界展望會官網www.worldvision.org.tw

*註：全球六大關懷18歲以下兒童權利、終止兒童受暴的國際非政府組織所組成的聯盟「Joining Forces」，成員包括：世界展望會、家扶基金會、Save the Children International、Plan International、 SOS Children’s Villages International、Terre des Hommes International Federation。