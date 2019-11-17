中壢11歲「賣襪弟」擺攤3天籌到錢了！　病父感動拒捐款：來找我訂襪子

▲中壢11歲賣襪弟擺攤救病父，網友號召3天愛心力挺。（圖／承天府環島慈善會授權提供）



記者許力方／綜合報導

桃園中壢「賣襪男孩」11歲的均均，為了籌出病父醫藥費、房租，扛起家計獨自上街擺攤，吸引大批民眾到場排隊，要「用新台幣下架」愛心力挺。教育局、社會局、慈濟等也伸出援手，補助均均的餐費還有學雜費，網友號召短短3天已經讓父子倆度過困境，爸爸也婉拒捐款，表明「希望來找我訂襪子」。

4點30分開店，大批民眾排隊等候，綿延數十公尺，搶著做愛心，有人甚至3點就來等候，直說「幫大家一起買，就早點來排隊，怕買不到！」希望盡一份心力幫均均家脫離困境。也有媽媽看得很痛心，受訪時鼓勵均均「真的希望弟弟堅強」。

▲大批民眾到場排隊。（圖／網友授權提供）



▲賣襪弟救父，網友看全程「懂事到讓人心酸」。（圖／穩盛電器曹宇捷授權提供）



郝爸爸離婚後獨自照顧均均，肝硬化又有糖尿病，每天要施打胰島素，臥床無法工作養家，還要繳房租、醫藥費，學費也沒有著落，生活相當拮据，若再交不出房租，房東要求11月就必須搬家，懂事的均均一聽到，直喊「我不要搬！我去賣襪子！」立刻放棄課後輔導、校外教學，主動提出要幫忙擺攤賣襪子，照顧父親。

均均一肩扛起家計，3天前放學後就獨自坐在攤位前，等著客人上門，吹冷風賣襪子，還因此感冒，板子上除了標示價錢，還寫了「我們需要維持生活，謝謝大家」的字句。里長、家長會長、議員、慈善單位等見狀紛紛伸出援手關心，甚至被員警勸導，也只好幫忙收錢、批發襪子，好讓他們能有收入維生。

消息一出，網友發起號召響應，3天來連日到場力挺，每天還沒開店就大排長龍，民眾一買就是上千元起跳，均均爸爸準備了800雙襪子，不到1小時就被掃空，還有人特地送上物資，但他也感謝地說「我們不接受捐款，我們只想說希望你們來買襪子而已，其他的如果有多餘的物資，我希望各位善心人士可以轉送其他單位。」婉拒各界捐款，希望自食其力。

事實上，社會局、教育局提供基金，支援均均早午餐、學雜費以及校外教學，寒暑假也提供愛心餐券、愛心物資等救助，慈濟也供給每個月兒少生活扶助2073元。如雪片般飛來的關心，讓均均家備感溫暖，3天內已經獲得一筆收入，足夠負擔房租、醫藥費。

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