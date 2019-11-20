跨國美妝公司三度公益植樹　攜手台東林管處編織地球綠網

▲▼台東林管處與韓國美妝公司合作公益植樹，與該公司員工、小馬社區居民及成功工作站同仁栽植200株海岸樹苗。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處20日下午於成功鎮小馬東段海岸防風林，與韓國天然美妝品牌innisfree合作舉辦公益植樹活動，由該公司員工與台東林管處、小馬社區居民及成功工作站同仁，攜手栽植200株海岸樹苗，繼2017年該公司首次於太麻里海岸與台東處合作植樹後，是該公司第三年投入參與植樹，為海岸防風林貢獻心力。

台東縣海岸自長濱至達仁沿線長達176公里，由北到南共有18處海岸保安林，此次合作植樹的地點位於第2522號保安林，是台東縣轄內第三大海岸保安林，台東處持續透過多元方式推動海岸林營造，其中與跨國企業資源合作植樹造林，也是兼具鼓勵民間參與及公益意義的方法之一。

▲植樹地點位於第2522號保安林，是台東縣轄內第三大海岸保安林。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，韓國innisfree能持續跨國與該處合辦植樹活動及投入經費認養林木，可說是延續美麗海岸新綠的展現，很高興能與跨國企業合作植樹造林工作，期待未來能有更多企業團體參與共同植樹護樹，營造友善生態的原生綠環境。