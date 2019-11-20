網友崩潰！雙11在momo買手機　等了一個星期還在倉庫

▲超商內外堆滿雙11包裹，有人早已經收到戰利品，也有人下單後等了一個禮拜，遲遲等不到貨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者洪菱鞠／台北報導

網購族在雙11大買特買之後，有人特別拍下包裹塞爆超商的驚人盛況，反應出這檔購物盛事的威力有多強，訂單量暴增，為電商業者帶來新高交易額，但活動已經過了一個禮拜，仍有人還沒收到貨，其中，主打24小時快速到貨服務的momo購物網，被網友在PTT發文酸說「momo的物流是不是不爽送了？」

如何消化雙11熱潮下的龐大貨物量，是活動過後的一大重點，今年多家電商平台特別在出貨、發貨速度方面提早做準備，momo購物網甚至發訊息先打預防針，告知「因適逢雙11貨運量激增，您11/11訂購的商品預計4個工作天配送」，然而部分網友不領情，因為等了一個禮拜，遲遲等不到貨，引起抱怨聲浪不斷。

有網友說雙11在momo買的手機，到11/20還在倉庫，也有人提到自己透過蝦皮買中國大陸的東西都已經進海關了，momo卻還在撿貨，無奈表示「到底是不是momo物流被1111搞的太累，已經不想送貨了嗎」；另外像是「我1113訂單，現在還沒到（11/18）」、「pc24的三天到 momo定還沒出貨」、「我東西在集貨中心五天了」等留言不少，其中更有網友生氣不等了，直說要退貨拒收。

▲momo卡上市記者會上，momo富邦媒董事長林啓峰、總經理谷元宏特別解釋今年雙11物流情況。（圖／momo提供）

對於今年的物流配送狀況，momo富邦媒總經理谷元宏表示，台灣物流體系運能有限，準備上較為困難，而雙11活動過後，至11/19為止，98%貨量基本上已恢復正常配送，其實今年消化速度已經比去年要快一點，但從整體來看，仍有進步空間，尤其預估明年貨量將更大，未來會尋找更多物流合作夥伴，並運用IT技術去協助配送貨。

momo富邦媒董事長林啓峰提到，從台灣網購產業擴張速度來看，一年物流箱數估計有15%成長，市場的物流需求很大，實際上卻是供給不足，首先，每家配送公司年成長規模沒那麼大，另外就是雙11一天產能是平日的好幾倍，不讓全部貨物塞住影響物流的一個方法，就是透過分散倉庫來配合，事先把東西往北部或南部送，相信對於全台物流效能會好一點，但倘若有一家（電商）沒做好，例如光是賣很多衛生紙，就可能讓其他東西都卡關，而要提升貨運速度，是從事網路與物流業者都要面對的問題，因為整個產業是綁在一起的。