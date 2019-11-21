網購黑色星期五前哨戰瘋殺49折起　狂灑百萬電器購物金

▲蝦皮購物今（11/21）起搶先開跑蝦皮3C電器城「黑色星期五前哨戰」。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11剛落幕，黑色星期五折扣季緊接即將上檔，僅管這波是國外的網購大促，國內電商也響應從今（11/21）起搶先開跑前哨戰，活動期間祭出國際大牌最高折、黑色瘋殺49折起、順發3C限量5折品，並狂灑百萬電器購物金，推出13家刷卡分期信用卡最高現折2,500元，提前備戰雙12。

在雙11熱潮助攻下，每年第四季3C家電產品銷量特別高漲，而今年以iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Note 10封熱銷冠軍之外，Switch、AirPods等也在雙11單日搜尋量衝破3百萬次。蝦皮購物表示，高單價商品於促銷檔期高居熱銷排行榜，鎖定年末家電換新需求，站上3C電器城首度跟進黑色星期五浪潮，看好可帶動3C家電相關訂單較平日成長10倍。

蝦皮3C電器城「黑色星期五前哨戰」於11/21～11/24展開，活動期間凡消費滿1,200元，即可享9折優惠，最高現折1,500元；11/24當日除了享滿額9折優惠，再加碼現折2,000元。此外，全檔期刷卡滿4,000元分期付款，直接下殺3折、最高現折2,500元，順發3C SUNFAR官方旗艦店則是狂撒折扣券，折扣金額上看10萬元，另主打多款超值機種，MacBook Pro TouchBar 128GB現省2,000元、BENQ 27吋光智慧螢幕顯示器 5,150元、Lenovo聯想IdeaPad IP L340電競筆電直降86折不到2萬5就能入手。

▲APPLE 2019 MacBook Pro TouchBar，原價42,900元，活動價40,990元。

▲Apple AirPods 無線充電版，原價6,490元，活動價5,099元。

momo購物網於11/18～12/1推出「黑五購物季」，從活動內容來看，精選主打GAP、Champion、Timberland等潮流服飾下殺5折起之外，流行精品也是此波重點，像是CHANEL全場限時低至85折，親民的小資包款MICHAEL KORS挑戰代購價3折起，防刮皮革證件零錢包千元有找、熱銷經典手拿包特價1,111元、原破萬的專櫃包款優惠只要3,411元。期間凡單筆滿指定金額登記送紅利金，28家銀行刷卡最高回饋3,000元。

東森購物主打11月大促，推出超燒腦的全通路活動「把幸福抽回家」，即日起至11/30止，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。

除了抽中幸福好禮，活動期間加碼推出「東森幣大放送」消費回饋20%，此外，加入東森購物電視、MOD、IB的新會員，可享雙重超好康優惠，首筆消費滿990元現折200元；11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。