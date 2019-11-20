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天冷買氣強！一碗63元麻油猴頭菇湯　單週熱賣近3千份

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天氣轉溼冷　團購鍋物買氣增4成7（圖／愛合購提供）

▲泰凱食堂麻油猴頭菇是今秋最熱賣的湯品，單週最高賣出近3千份。（圖／愛合購提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣變冷，最適合吃熱呼呼的火鍋暖暖胃，但從去年起連鎖涮涮鍋就漲破200元，知名羊肉爐、麻油雞也都不便宜，經常吃很傷荷包，精打細算的人就改從網路揪團買，像是熱賣的麻油雞湯一碗最低63元，羊肉爐3～4人份500元有找，知名火鍋店的湯底包一包也只要110元，價格至少省了3成以上。

隨著天氣轉冷，團購鍋物買氣也跟著上升，愛合購表示，從整體來看，近兩週站內鍋物湯品的銷量已明顯增加4成7，而根據11月至今的銷售數據排名，目前熱銷冠軍是泰凱食堂的麻油猴頭杏鮑菇，最高紀錄單週熱賣3,000包，團購最低價單包63.1元；排名第2的台南艾其肯養生雞湯，單包最低63元，最高紀錄單週賣破1,700包；第3名是海底撈湯底包，每包團購約110元左右；第4、5名則分別是宜蘭名店二結羊肉爐、一等鮮牛雜鍋。

天氣轉溼冷　團購鍋物買氣增4成7（圖／愛合購提供）

▲在夜市吃一碗麻油雞要破百元，網購艾其肯雞湯一碗最低63元。

愛合購分析，以目前銷售排名來看，前兩名都是單人份湯品，價格低至70元有找，顯見單身小資族的購買力道最強勁，此外，若進一步比較熱銷品與實體店的販售價格，曾獲必比登推薦的南機場阿男麻油雞，雞塊湯110元，雞腿湯140元，宅配的艾其肯雞湯最低卻只要63元，省了將近一半；羊肉爐在店面食用，平均一人多要花上400元，二結羊肉爐的份量平均一人則可壓在200元上下；海底撈內用平均一人至少也要500元以上，但團購的湯底包約110元，加料後每人也頂多250元。

秋冬養生讓身子熱起來，東森購物近期針對沖泡飲品推出多檔超值優惠活動，像是「御復珍」旗下綜合堅果粉、黑木耳粉、黑芝麻粉、山藥薏仁粉等30多種養生飲，即日起全面特價單件79折，組合5折起，搭配全通路活動「把幸福抽回家」，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。

除了抽中幸福好禮，活動期間加碼推出「東森幣大放送」消費回饋20%，此外，加入東森購物電視、MOD、IB的新會員，可享雙重超好康優惠，首筆消費滿990元現折200元；11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。

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