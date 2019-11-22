柯文哲諷邀任副市長是「媽祖託夢」　范雲曝：中間人是柯市府團隊

▲柯文哲、范雲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲日前說社民黨前召集人范雲遭收買，范雲也回擊柯文哲先前曾透過中間人要延攬她擔任副市長，柯文哲則反問，「中間人是誰？只有三個可能，一個是她被騙、一個是她說謊、一個是媽祖託夢」。范雲再度爆料，2014、2018年兩次徵詢的中間人並不相同，是共同朋友，且在「當時都是柯市府團隊」。

范雲22日在臉書寫下，「希望是完結篇了」，回應柯文哲詢問的「中間人是誰？」她說，柯文哲毫無證據就誅心且「完全雙重標準」。范雲直指，柯文哲沒有證據就說她是「被收買」，那同樣的邏輯，她也可以因為柯文哲「不敢對香港、圖博（西藏）人權表態，就說他是被中共收買囉？」

范雲認為，柯文哲不能總是寬以待己、嚴以律人，願意和他合作的，就是找回政治的良心，不願意和他合作的就是被收買、被斬首或「無利可圖才離職」。她也說明自己不願意說出中間人是由於兩次徵詢的中間人並不相同，是她們的共同朋友，「我很確定他們當時都是柯市府團隊」。

范雲坦言，這次會揭露這件事是不得已，目的是想凸顯柯文哲的對人對己不一致。她無意也不想讓中間人為難，畢竟他們當時也都是一番善意。但柯文哲選擇否認到底，除了說她不適合柯文哲的團隊風格外，還回頭指責她不是說謊，就是被騙，或被媽祖託夢；范雲也附上資深記者林瑋豐所找到的資料網址，「到底誰說謊？請不要再傷及無辜，要求善意的中間人來出面扛責了。大家自己用心、用眼判斷好嗎？」

范雲不滿柯文哲經常性地踩踏聲量比他小的人。她認為，柯文哲有媒體等著他，想罵誰就罵誰；她也向柯文哲喊話，如果相信政治就是找回自己的良心，請不要再在別人說真話的時候，說人家是媽祖託夢了。如果真心相信媽祖，請好好地去向媽祖下跪，找回自己的良心，才是人間有公理。

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