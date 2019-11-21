奮力7年來不間斷！花蓮馬太鞍「豐羽計畫」爭取經費近2億

▲▼計畫核定消息在馬太鞍活動中心宣布，多位參與貴賓、各級民代、村長及部落頭目與鄉親都到場聆聽，共同分享喜悅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人殷切期盼的豐羽計畫，終獲原住民族委員會核定，20日行政院原住民委員會主委夷將Icyang於部落宣布這項好消息，花蓮縣政府七年來的努力不負鄉親所託。

自2013年起花蓮縣政府在不斷與部落開會討論規劃內容過程中遂漸有了雛形，在花蓮縣長徐榛蔚擔任立法委員時期與鄭天財委員奔走為民發聲，於2017年會同原民會至豐羽基地現勘，於同年3月核定可行性評估報告，邁開了「豐羽計畫」的一大步。

▲▼豐羽計畫規劃建置內容配置圖。

豐羽計畫不僅是規劃設計還涉及都市計畫變更及土地，一路走來非常艱辛，其間有立法委員鄭天財長期關心，以及光復鄉民鼎力支持，加上鄉公所團隊協助，豐羽計畫終於在今年10月得到國發會同意專案經費保留，順利通過內政部都市計畫變更，並於11月爭取原民會核定總經費1億9,973萬元。

原住民行政處長陳建村指出，豐羽計畫是在部落召開無數次的共識會議中獲得族人支持下長成，將規劃產業推展中心、文化驛站、市集及馬太鞍舞祭場等空間。花蓮縣政府踐行原基法第21條精神，未來會不斷與部落討論出經營的產業，花蓮縣政府與光復鄉公所也積極辦理暖身活動，期盼「豐羽計畫」要像老鷹一樣長出豐盈的羽毛，推動教育推展及提升產業經濟效益，成為部落文化延續保存的翅膀。