左鎮芒果搭配椪餅創意新滋味　憑化石園區門票至左鎮驛站吃芒果冰享9折

▲台南國際芒果節左鎮區「樹蔭下的風味餐」已圓滿落幕，農業局長李朝塘特地前往驛站向農會表答謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏日天氣炎熱，左鎮驛站限定的左鎮芒果椪一夏，由椪餅、冰淇淋、新鮮芒果、情人果等豐富配料搭配而成，基本款鮮芒果冰還可加上布丁、冰淇淋，吃過都說讚，左鎮區農會表示，即日起至8月底，憑化石園區門票至左鎮驛站購買芒果冰享9折優惠（每張門票限折一碗）。

左鎮農會說，除了冰品，還有許多左鎮農特產品，芒果乾、芒果布丁、芒果麵、山藥拉麵、破布子等眾多特色伴手禮。

2019台南國際芒果節左鎮區為期兩天的芒果椪餅百人烘焙DIY、採果樂、消費滿百抽大獎等活動及當地特色食材入菜的「樹蔭下的風味餐」已圓滿落幕，且台南芒果好風味帶來1萬多人，台南市長黃偉哲率各局處首長參加「樹蔭下的風味餐」，訂桌數相較去年多了1成，驛站營業額更達15萬元；農業局長李朝塘特地前往驛站向農會表答謝意。

農業局長李朝塘表示，左鎮驛站非常用心舉辦這次的芒果節活動，左鎮芒果椪一夏好看好吃也富含創意深受大家喜愛，歡迎大家來左鎮參觀完化石館，步行至對面的左鎮驛站來碗芒果冰稍作休息，還可帶上當季鮮食愛文芒果，只要完熟即可食用，若未能即時食用應放置於冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，以品嘗芒果的新鮮、美味。

另外，有關最近在網路與通訊軟體上很多民眾互相流傳芒果外觀如有黑點就不能吃的訊息，甚至還說有人吃了有黑點的芒果後身體不適送醫。對此，台南市立安南醫院消化科醫師蔡坤峰指出，原則上芒果只要表皮損傷不要太嚴重或傷及果肉，是可以食用的；但若是表皮損害嚴重而果肉也已受損或腐敗，為避免感染及衛生安全考量，則建議不要食用。