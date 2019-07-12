全國94個休閒農業區　花蓮壽豐與馬太鞍獲茁壯獎表揚

▲花蓮縣壽豐、馬太鞍休閒農業區榮獲茁壯獎，由農委會主委陳吉仲親自表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院農業委員會9日舉辦全國績優休閒農業區表揚，花蓮縣壽豐休閒農業區、馬太鞍休閒農業區榮獲茁壯獎殊榮，由農委會主委陳吉仲親自表揚，頒發獎座及獎金1萬元，輔導單位花蓮縣政府、壽豐鄉農會及光豐地區農會亦獲頒獎肯定，全國有93個休閒農業區，花蓮4個休閒農業區就有2個獲獎。

花蓮壽豐、馬太鞍、舞鶴及東豐4個休閒農業區，各有特色及亮點。縣府去年輔導並整合休閒農業區及休閒農業區外休閒農業場域、農村再生社區、鄰近觀光、文化等產業或旅遊資源等並結合季節農業體驗及農村節慶活動，曾推出休閒農業場域四季農遊青旅行28梯次，要帶遊客到舞鶴採茶做茶珍珠、到壽豐摸蜆抓龍蝦、到馬太鞍造訪濕地感受原民風味、到東豐享用割稻飯用稻稈做稻草人，鼓勵遊客深入探索花蓮農業，感受慢活。



壽豐休閒農業區成立於民國2010年，面積約600公頃，範圍包括台九線以東、台十一丙線以西、壽豐鄉中山路以北、以及荖溪以南區域，地方產業以農業、養殖及玉石文化休閒為主，壽豐鄉推動有機農業已有成效，近年來逐步轉型為休閒農業，也投入開發產值更高的農特產再製加工品及各式有機農業相關文化、生態導覽與DIY教學等。

▲頒獎座及獎金1萬元。

馬太鞍休閒農業區成立於民國2004年，面積約126公頃，位於光復鄉馬錫山腳下，為馬太鞍部落阿美族人的傳統生活領域，是一處湧泉不絕的天然沼澤濕地。休閒農業區裡有多達近百種的水生植物，鳥類、蛙類、昆蟲及水生動物種類與數量繁多。來到這裡除可體驗「Palakaw」巴拉告生態捕魚法，還可品嚐各種別具滋味的野菜、紅糯米飯與鹽烤帶鱗新鮮吳郭魚，都是休閒農業區的招牌美食。

舞鶴休閒農業區成立於民國2000年，面積約650公頃，範圍包括舞鶴台地及瑞穗牧場，位於紅葉溪與秀姑巒溪的匯流處，特產的「天鶴茶」、「金萱茶」遠近馳名。近年來，舞鶴村民找回日據時代的咖啡產業，結合創意打造出「舞鶴咖啡」新品牌。除此之外，休閒農業區內還有瑞穗牧場可以品嚐每天新鮮現擠的牛奶。茶香、咖啡香、牛奶香，交織出無限魅力。

東豐休閒農業區成立於民國2000年，面積約336公頃，位於花東縱谷的良田沃野，所生產的文旦柚、有機米系列、有機質肥料號稱東豐三寶，行銷全國各地。鄰近的193縣道充滿稻田花海風情，令人心曠神怡。區內的鐵份瀑布風景區設有露營區、戲水區，是提供親子遊憩的最佳場地。近年來更推出小麥柚釀啤酒釀造體驗，堅持有機農法種植，透過體驗釀造過程，讓人細細省思著糧食自主的未來社會。



此外，花蓮縣政府今年將製作休閒農業場域農遊小影片及專業行銷宣傳照片，以休閒農業體驗為主軸，搭配各區域特色景點，提供置於YouTube、臉書、官網及農業易遊網等相關網站播放或展示，以行銷本縣休閒農業旅遊特色景點。