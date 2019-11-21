藍營狂打台商7千億...蘇貞昌：馬政府時代也有「不必選舉到了就扭曲事實」

▲蘇貞昌。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，國民黨團總召曾銘宗18日在財政委員會質詢經濟部次長林全能，結果被立委余宛如批評他混淆視聽、咆嘯林全能等。行政院長蘇貞昌21日在行政院會表示，台商回台投資在馬政府時代也有，不必因為選舉到了就扭曲事實。

面對藍營砲火，蘇貞昌表示，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。

蘇貞昌指出，馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元。他強調，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。」

蘇貞昌提到，國際情勢時有變化，政府掌握趨勢、因應挑戰，在蔡總統的領導下，今年1月，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，獲得熱烈迴響，6月再推出「台商回台投資方案2.0」。目的是要讓台商把過去20、30年外流到中國大陸與其他國家的技術、人才、生產know how、企業經營能力等軟實力重新帶回台灣，讓台灣長期面臨產業外移、投資動能不足的情形獲得改善，也增加台灣的產業群聚，健全台灣經濟體質，有錢大家賺。

蘇貞昌進一步說明，今年8月實施的「海外資金匯回專法」，則是鼓勵台商把個人或企業在國外賺到的錢，過去因為回來的稅率高，都存在國外。這次政府提出優惠稅率，吸引他們利用這段機會，把錢匯回台灣，並導引做實質投資，讓台灣經濟更繁榮。

蘇貞昌解釋，這兩個政策，內容不一樣，目的不同，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該。

蘇貞昌強調，自己做事向來只為人民，不分藍綠。台商回台投資，一樣只看投資環境好不好，不會管縣市是哪一黨在執政。在座的六都，也都配合這個政策盡心盡力，非常感謝，並且顯著受益，很多都帶來上千億元的投資，創造破萬就業機會。

蘇貞昌提及，看到新北市侯市長最近兩度公開表示，台商回台在新北市「落實投資的金額已經超過1千億，創造1萬8千多個就業機會」，侯市長昨天還就此特別感謝中央，這種就事論事的態度很肯定。

蘇貞昌說，也要感謝有這麼多台商朋友肯定政府，用實際行動相信台灣、投資台灣。畢竟，選舉有分藍綠，但為人民做事沒有黨派不同，我們只有一個台灣，期待大家一起繼續衝。

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