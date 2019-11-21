「張善政只會蹭蔡英文的流量」　林鶴明：他果然不是韓國瑜最強副手

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前總統府發言人林鶴明21日在臉書發文，再次把矛頭指向國民黨副總統候選人張善政，稱他只會蹭總統蔡英文的流量，「張善政果然不是最強的副手人選，我越來越相信這件事情了」。

林鶴明表示，張善政作為一個副總統候選人，每天除了像他說的污名化蔡英文以外，就是只會蹭蔡英文的流量。

林鶴明指出，一個當過行政院長的人，為了幫韓國瑜辯護他的兩岸政策，竟然說「韓國瑜說過一國兩制要over my dead body還不夠嗎？」

林鶴明表示，他要跟張善政說，當然不夠，「你的總統候選人嘴巴說over my dead body，結果腳踩進香港中聯辦，搞到香港立法會議員朱凱迪、區諾軒、梁耀忠與香港眾志發表聯合聲明批評韓國瑜背書一國兩制。」

林鶴明說，張善政這種說法，就是想當韓國瑜的遮羞布，韓國瑜可以清楚表態反對一國兩制，但他必須做出更多實際的作為來讓人民相信他的立場是清楚的。

「一張嘴花蕊蕊，君不見韓國瑜都可以用沒有白紙黑字來狡辯太平島開發石油的說法了，張善政怎麼會覺得韓國瑜說一句英文大家就要相信他呢？」林鶴明諷刺地說，「張善政果然不是最強的副手人選，我越來越相信這件事情了」。

▼前總統府發言人林鶴明。（圖／記者陶本和攝）

