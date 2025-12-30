快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

▲國防部長顧立雄率國軍重要幹部於聯合作戰指揮中心掌握中共軍演。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

中共發動「正義使命-2025」圍台軍演，共軍今（30日）除朝台灣北部外海進行實彈射擊外，國防部也偵獲破紀錄的單日130架次共機擾台。對此，國防部今下午5時半將開臨時記者會說明。

中共解放軍昨早7時半宣布對台發動「正義使命-2025」軍演，一共有5個演訓區範圍劃設在我12海浬內，且於今早8時至傍晚6時進行實彈射擊。

國防部今上午透過「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，昨早6時至今早6時期間，偵獲共機130架次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域共90架次，另有共艦14艘、公務船8艘及1顆中共空飄氣球。

接著，國防部於11時半表示，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。

面對中共實彈射擊，國防部規劃30日下午5時半召開臨時記者會說明國軍應處作為。另外，國防部長顧立雄批評，中共無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅，顯然意圖達到認知作戰、消耗我戰力的目標，並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。