曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

記者杜冠霖／台北報導

資深藝人曹西平昨（29）日深夜離世，享年66歲。而曹西平家屬不願出面處理，也讓同住的乾兒子Jeremy只能著急發聲，曹西平曾說過「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。也曾清楚表達，自己若離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子。時代力量黨主席王婉諭表示，現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。台灣已是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

王婉諭表示，一早看到曹西平猝逝的消息，讓人非常感慨。想到小時候常在《龍虎綜藝王》看到他，如今他也才66歲而已，真的還很年輕。更讓人心酸的是，媒體報導他過世後，警方通知了兄長，卻被表明不願處理後事。因為相關程序需要家屬授權，在一時無人出面之下，只能暫時以比照無名屍的方式處理。

王婉諭指出，曹西平終生未婚、膝下無子。過去他曾多次提到，父親晚年主要由他一人照顧，房貸也是他獨自承擔，手足卻幾乎沒有出現。更讓他難以承受的，是在一切結束之後，反而迎來質疑與指責，最終讓他選擇與家人幾乎斷絕往來。這些家庭裡的真相，外人無從置喙。且逝者已逝，真相也未必能被我們完整理解。但是至少應該要尊重逝者意願。

王婉諭表示，近年曹西平返台定居，日常生活多由乾兒子陪伴照料。據報導，他就是在住處被乾兒子發現倒臥屋內，隨即報警處理。曹西平曾說過「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。也曾清楚表達，自己若離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子。不知道他最後有沒有來得及這麼做。

對於遺囑，王婉諭說明，真正的問題是，在台灣的現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。依照《民法》規定，若沒有配偶、子女，父母也不在，兄弟姊妹就是法定繼承人。即便遺囑已將財產留給非法定繼承人，兄弟姊妹仍可依法主張特留分，取得應繼分的三分之一。

王婉諭直言，甚至，連遺體都是遺產的一部分，由繼承人公同共有，無法交由無法定關係的友人、夥伴、伴侶來處理。所以，在現行法律下，曹西平的遺願，很可能無法如願。任何故事都無法被簡化成誰對誰錯。但只是想問：如果當一個人已經清楚表達自己的遺囑，法律是不是應該要更大程度地尊重這份選擇？

王婉諭表示，特留分在過去也許有它的時代背景，但走到今天，「成年兄弟姊妹」是否還需要被法律強制保障，社會早就該重新討論，共識也越來越明確。如今，台灣已是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

王婉諭指出，這個月初，法務部也已坦言，現行制度確實跟不上時代，並承諾明年初啟動修法。我要再次呼籲，不分行政、立法，我希望朝野能夠一起努力，儘速通過修法。至少，別讓逝者的意願，再被冷漠的血緣輕易推翻。讓每一個台灣人，都可以有選擇權，把身後的一切留給自己所愛的人。