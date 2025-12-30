　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

記者杜冠霖／台北報導

資深藝人曹西平昨（29）日深夜離世，享年66歲。而曹西平家屬不願出面處理，也讓同住的乾兒子Jeremy只能著急發聲，曹西平曾說過「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。也曾清楚表達，自己若離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子。時代力量黨主席王婉諭表示，現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。台灣已是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

王婉諭表示，一早看到曹西平猝逝的消息，讓人非常感慨。想到小時候常在《龍虎綜藝王》看到他，如今他也才66歲而已，真的還很年輕。更讓人心酸的是，媒體報導他過世後，警方通知了兄長，卻被表明不願處理後事。因為相關程序需要家屬授權，在一時無人出面之下，只能暫時以比照無名屍的方式處理。

王婉諭指出，曹西平終生未婚、膝下無子。過去他曾多次提到，父親晚年主要由他一人照顧，房貸也是他獨自承擔，手足卻幾乎沒有出現。更讓他難以承受的，是在一切結束之後，反而迎來質疑與指責，最終讓他選擇與家人幾乎斷絕往來。這些家庭裡的真相，外人無從置喙。且逝者已逝，真相也未必能被我們完整理解。但是至少應該要尊重逝者意願。

王婉諭表示，近年曹西平返台定居，日常生活多由乾兒子陪伴照料。據報導，他就是在住處被乾兒子發現倒臥屋內，隨即報警處理。曹西平曾說過「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。也曾清楚表達，自己若離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子。不知道他最後有沒有來得及這麼做。

對於遺囑，王婉諭說明，真正的問題是，在台灣的現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。依照《民法》規定，若沒有配偶、子女，父母也不在，兄弟姊妹就是法定繼承人。即便遺囑已將財產留給非法定繼承人，兄弟姊妹仍可依法主張特留分，取得應繼分的三分之一。

王婉諭直言，甚至，連遺體都是遺產的一部分，由繼承人公同共有，無法交由無法定關係的友人、夥伴、伴侶來處理。所以，在現行法律下，曹西平的遺願，很可能無法如願。任何故事都無法被簡化成誰對誰錯。但只是想問：如果當一個人已經清楚表達自己的遺囑，法律是不是應該要更大程度地尊重這份選擇？

王婉諭表示，特留分在過去也許有它的時代背景，但走到今天，「成年兄弟姊妹」是否還需要被法律強制保障，社會早就該重新討論，共識也越來越明確。如今，台灣已是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

王婉諭指出，這個月初，法務部也已坦言，現行制度確實跟不上時代，並承諾明年初啟動修法。我要再次呼籲，不分行政、立法，我希望朝野能夠一起努力，儘速通過修法。至少，別讓逝者的意願，再被冷漠的血緣輕易推翻。讓每一個台灣人，都可以有選擇權，把身後的一切留給自己所愛的人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」

資深藝人曹西平29日深夜疑似在家中猝逝，突如其來的噩耗震驚社會。光田綜合醫院急診醫學部醫師高正國指出，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命，也由於發作迅速，往往來不及就醫；而常見與猝死相關的原因，多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，此外，也提醒民眾要留意身體發出的6大求救訊號。

曹西平猝逝「比莉哭整晚」　淚揭老友生前孝行

曹西平猝逝「比莉哭整晚」　淚揭老友生前孝行

蔡秋鳳「原本要見曹西平」搭車前接噩耗

蔡秋鳳「原本要見曹西平」搭車前接噩耗

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事進度曝光」

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事進度曝光」

派翠克憶「曹西平10年前暖舉」

派翠克憶「曹西平10年前暖舉」

關鍵字：

曹西平遺產爭議特留分王婉諭乾兒子法務部

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面