3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣大策略投資夥伴USPACE推「以車為主」訂閱服務　頂規年繳20萬

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大策略投資夥伴 USPACE今（30）日發表全球首創USPACE Premium 服務，延續以車為主核心策略，整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等，推出以訂閱制等級為主的生活服務，企圖打造「車界Netflix」，USPACE執行長宋捷仁指出，「目前在雙北市市佔率仍低於 1%，潛力龐大，26年將積極擴展停車位，透過累積會員數，甚至可以將營收讓出，一旦做大，未來將擁有市場定價權」

▼ USPACE推出4種訂閱方案，將跟「車」有關的服務納入其中。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ USPACE Permium。

宋捷仁指出，USPACE Premium服務採分級制，涵蓋綠卡、金卡、白金卡與黑卡，其中「黑卡」全球限量 365 位，採推薦申請制，月費可享多元出行服務，並解鎖全球頂級尊榮禮遇、精品代購、熱門演唱會等，重新定義高頻移動族群的使用模式。台灣大自 2022 年投資 USPACE，持續深化Taiwan Mobility策略，在台灣大電信網路、物聯網和集團資源支持下，USPACE Premium 進一步將停車位升級為可即時串接多元服務的節點，展現智慧停車邁向一站式移動生活入口。

總經理林之晨：「超5G」大戰略收效 資源挹注推升USPACE營收成長7倍
台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大基於「超 5G 」長線(Grit)、天賦(Gifts)、集團綜效(Group)、永續(Green)、大東南亞市場(GSEA)戰略，自 2022 年起入股 USPACE，在USPACE團隊的優異經營與創新能力，以及台灣大集團資源挹注下，加速USPACE營收與服務規模快速成長，從2022 至 2025 年，三年營收成長約 7 倍，服務生態系亦呈倍數增長。隨著國際布局推進，USPACE 先後完成併購日本停車共享品牌 Nokisaki、投資泰國 JORDSABUY 與印尼 Soul Parking，逐步擴展智慧移動生態系的區域深度與服務廣度，未來，USPACE計畫以「停車、充電、共享」整合解決方案輸出國際。此次 USPACE Premium 的推出，更是雙方合作由規模成長邁向價值深化的重要里程，也體現台灣大以「超 5G 」方針推動智慧移動服務，朝向國際化與生活化發展的長期願景。

▲▼ USPACE Permium。

▲▼ USPACE Permium。

MyCharge 打造 USPACE、LINE GO 、LuxClub多平台永續移動入口
作為 Taiwan Mobility 生態圈的核心服務，MyCharge 充電服務近一年營收成長 4 倍，展現強勁成長動能。台灣大持續加速全台布局，截至今年建置超過 100 座站點、550 支充電樁，形成橫跨北中南主要城市的智慧充電網絡，場域涵蓋商辦、飯店、量販與生活商圈。MyCharge 同步深化跨產業整合，已串接 LINE GO 提供站點查詢與導航服務，並與 LUXGEN 合作納入車廠服務體系，讓用戶可透過多元入口享有「隨插即充」的一鍵充電體驗。隨著平台持續串接與場域擴展，MyCharge 逐步推進充電服務的跨場域應用，強化智慧移動基礎設施的整合效益。

USPACE Premium 分級訂閱制 鎖定高頻移動生活族群
 USPACE Premium 採「全方位出行訂閱制」設計，依車主移動頻率與生活型態，推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡四級方案，全面整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書，讓車主以單一訂閱即可完成多元出行與生活需求。

綠卡鎖定日常通勤與高頻停車族群，月費 3,680 元，提供指定場域每日免費停車時數，並包含機場接送、代駕與外送洗車等基礎出行服務，適合小資族與都會通勤族使用；金卡與白金卡月費分別為 6,980 元與 9,980 元，進一步擴大停車使用彈性與服務次數，並納入指定場域「停到飽」、高階車款接送升級，以及更多元的出行與生活加值服務，滿足家庭與商務族群的高頻移動需求。最高階黑卡方案則採推薦申請制，全球限量 365 位，以月費 16,800 元形式提供，無需入會費，月費可享受無限停車與多元出行服務，即日起至2026年1月31日前訂閱，2026年的1月到12月的月費皆優惠為13,800元。

宋捷仁在會後接受聯訪時表示，目前在台灣管理約4.3萬個車位，但以雙北市來說市佔率仍低於1%，可見市場潛力龐大，目前將積極拓展停車位的數量，甚至可以將利讓出，主要是獲取會員，將USPACE的停車格插滿，一旦未來掌握絕大多數的規模，在市場上就有定價權。

在營利方面，目前70%來自停車、10%來自機場接送，其餘則為其他事業體，未來將從停車轉向保險（Ucare）、訂閱制(Uspace Premium），其中Ucare將是未來三年營收成長的主力；針對訂閱制服務，期待透過頂級權益（黑卡）來創造長期且穩定的獲利。

而在2025 年預計全年營收約 9 到 10 億元，預期 2026 年將達成全年度獲利，同時預計 2026 年第一季完成融資，並於 2026 年在興櫃掛牌，目前在評估掛牌「科技」或「創新板」。

富邦產險持續深耕數位轉型，今年8月再獲金管會核准試辦異業合作，與全台最大智慧停車平台USPACE攜手推出全新「汽車停車保障保險」試辦案，首度引進「停多久、保多久」的彈性計費模式，車主可依停車時段獲得即時專屬保障，開啟保險業與停車共享平台產業首宗跨界合作，預計將於明年第一季在USPACE App正式推出。

企業想預見未來5年　林之晨：與新創合作可在長期策略領先對手

企業想預見未來5年　林之晨：與新創合作可在長期策略領先對手

耍賤招不付停車費！住戶怒PO監視器「是累犯」

耍賤招不付停車費！住戶怒PO監視器「是累犯」

