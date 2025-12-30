鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬眾矚目的台南跨年晚會星光陸續到齊！日本全能天后鈴木愛理，以及韓國新生代男團 ALL(H)OURS，30日風塵僕僕抵達台南，晚間於大員皇冠假日酒店舉辦見面會，為31日晚間登場的「2026台南好Young」跨年演唱會暖身，首次來到台南跨年演出的兩組藝人難掩興奮，市長黃偉哲也代表市民熱情歡迎，提前為跨年夜揭開熱鬧序幕。

星光到齊 台南跨年品牌再升級

黃偉哲表示，台南跨年晚會近年已逐步打響品牌知名度，在有限預算下，市府持續邀請國內外高人氣藝人來台南演出。今年卡司陣容堅強，不僅有日本、韓國高人氣偶像，更集結多組重量級華語歌手與樂團，音樂風格橫跨搖滾、流行與抒情，邀請全國粉絲一起來台南跨年，迎接2026年。

水果外交上線 鈴木愛理大讚「賀呷」

見面會現場，黃偉哲化身最佳城市推銷員，親自為鈴木愛理介紹台南盛產的哈密瓜、火龍果、小番茄等水果，並準備柚子汁讓藝人品嚐，另致贈具有台南特色的蘭花絲巾與蘭花瓷盤作為紀念。鈴木愛理現場品嚐水果後，以日語驚呼「好甜喔」，更秀出新學的台語直喊「賀呷」，並巧妙結合自己的名字「愛理」，以台語向粉絲示愛「愛你」，親切互動讓現場氣氛瞬間升溫。

ALL(H)OURS再訪台南 直呼市長超暖

韓國新生代男團 ALL(H)OURS 也出席見面會，結束後隨即趕赴跨年舞台彩排。黃偉哲致贈近期爆紅的台南菜市場吉祥物「菜奇鴨」玩偶及「台南」字樣漁夫帽，團員則回贈簽名專輯表達感謝。七位成員受訪時笑說，要「炫耀」市長對他們真的很好，回憶今年7月曾收到黃市長專程寄送的台南芒果，至今仍印象深刻，今晚再度與市長以台南柚子汁舉杯，預祝跨年晚會圓滿成功。

睽違10年再登台 粉絲期待值爆表

8歲出道、以可愛虎牙聞名的鈴木愛理，偶像出身、橫跨歌手、模特與戲劇領域，上一次來台演出已是2016年隨「℃-ute」團體來台，睽違10年首度以個人身分站上台南跨年舞台，讓粉絲期待她將帶來的驚喜表演。黃偉哲也笑說，過去曾透過社群與 ALL(H)OURS 合作行銷台南芒果，這次終於面對面見到本人，直呼團員充滿青春活力，邀請粉絲把握難得機會，到台南一睹偶像風采。

2026台南好Young 跨年夜卡司一次看

市府指出，「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動即將迎來最高潮，12月31日晚間將於永華市政中心西側廣場盛大登場，集結台、韓、港、日多組知名藝人輪番開唱，包括 STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、麋先生、李竺芯等華麗陣容，精彩可期。