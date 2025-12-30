　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬眾矚目的台南跨年晚會星光陸續到齊！日本全能天后鈴木愛理，以及韓國新生代男團 ALL(H)OURS，30日風塵僕僕抵達台南，晚間於大員皇冠假日酒店舉辦見面會，為31日晚間登場的「2026台南好Young」跨年演唱會暖身，首次來到台南跨年演出的兩組藝人難掩興奮，市長黃偉哲也代表市民熱情歡迎，提前為跨年夜揭開熱鬧序幕。

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

星光到齊　台南跨年品牌再升級

黃偉哲表示，台南跨年晚會近年已逐步打響品牌知名度，在有限預算下，市府持續邀請國內外高人氣藝人來台南演出。今年卡司陣容堅強，不僅有日本、韓國高人氣偶像，更集結多組重量級華語歌手與樂團，音樂風格橫跨搖滾、流行與抒情，邀請全國粉絲一起來台南跨年，迎接2026年。

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

水果外交上線　鈴木愛理大讚「賀呷」

見面會現場，黃偉哲化身最佳城市推銷員，親自為鈴木愛理介紹台南盛產的哈密瓜、火龍果、小番茄等水果，並準備柚子汁讓藝人品嚐，另致贈具有台南特色的蘭花絲巾與蘭花瓷盤作為紀念。鈴木愛理現場品嚐水果後，以日語驚呼「好甜喔」，更秀出新學的台語直喊「賀呷」，並巧妙結合自己的名字「愛理」，以台語向粉絲示愛「愛你」，親切互動讓現場氣氛瞬間升溫。

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

ALL(H)OURS再訪台南　直呼市長超暖

韓國新生代男團 ALL(H)OURS 也出席見面會，結束後隨即趕赴跨年舞台彩排。黃偉哲致贈近期爆紅的台南菜市場吉祥物「菜奇鴨」玩偶及「台南」字樣漁夫帽，團員則回贈簽名專輯表達感謝。七位成員受訪時笑說，要「炫耀」市長對他們真的很好，回憶今年7月曾收到黃市長專程寄送的台南芒果，至今仍印象深刻，今晚再度與市長以台南柚子汁舉杯，預祝跨年晚會圓滿成功。

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

睽違10年再登台　粉絲期待值爆表

8歲出道、以可愛虎牙聞名的鈴木愛理，偶像出身、橫跨歌手、模特與戲劇領域，上一次來台演出已是2016年隨「℃-ute」團體來台，睽違10年首度以個人身分站上台南跨年舞台，讓粉絲期待她將帶來的驚喜表演。黃偉哲也笑說，過去曾透過社群與 ALL(H)OURS 合作行銷台南芒果，這次終於面對面見到本人，直呼團員充滿青春活力，邀請粉絲把握難得機會，到台南一睹偶像風采。

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

2026台南好Young　跨年夜卡司一次看

市府指出，「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動即將迎來最高潮，12月31日晚間將於永華市政中心西側廣場盛大登場，集結台、韓、港、日多組知名藝人輪番開唱，包括 STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、麋先生、李竺芯等華麗陣容，精彩可期。

▲日本全能天后鈴木愛理抵達台南，為跨年晚會暖身，親切與市長黃偉哲互動。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

唐從聖跑馬遭夾腳拖弟超車　崩潰喊「根本羞辱」網驚：他是專業的

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

嘉義布袋警力推「護童勤務」

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年粉絲全員就位迎2026

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

更多熱門

相關新聞

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

為迎接嶄新的一年，花蓮縣政府將於115年1月1日（四）上午7時30分，在花蓮太平洋公園舉辦「萬馬奔騰迎好年 健走 together、健康 forever」元旦健走暨升旗活動，邀請鄉親朋友以健走方式迎接新年，為健康與幸福揭開序幕。

高雄星級飯店跨年派對攻略！高空倒數抽機票

高雄星級飯店跨年派對攻略！高空倒數抽機票

貓空「天空綠洲觀景平台」全新亮相

貓空「天空綠洲觀景平台」全新亮相

功夫茶買1送1、可不可2杯88元起　手搖飲跨年優惠一次看

功夫茶買1送1、可不可2杯88元起　手搖飲跨年優惠一次看

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

關鍵字：

鈴木愛理台南備戰跨年粉絲

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面