賴清德再拋台獨說　國台辦馬曉光：扯下民進黨不挑釁的假面具

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

被選為民進黨2020副總統參選人的賴清德，日前再度拋出「台獨說」，引發朝野議論。對此大陸國台辦發言人馬曉光強調，賴清德在當前時機下，又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，再次充分暴露其為政治和選舉利益的圖謀，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具。

馬曉光在以答記者問方式，做出的回應中指出，蔡英文尋求2020連任的副手賴清德，在此之前，就曾多次妄稱自己是「台獨工作者」，遭到兩岸各界強烈譴責。在當前時機下他又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，狂妄挑戰台海和平穩定。

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

他認為，賴清德此舉，再次充分暴露其為謀取政治和選舉利益，不惜損害兩岸同胞特別是台灣同胞根本利益，也徹底再度拋出「台獨說」

馬曉光再次強調，兩岸同屬「一個中國」，台灣是中國領土不可分割的一部分。祖國必須統一，也必然統一，這是大勢所趨、大意所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。他說，「台獨」是走不通的絕路，只會給台灣帶來深眾禍害，必將遭到包括台灣同胞在內的所有中華兒女的堅決反對。

值得注意的是，在之前面對國民黨總統候選人韓國瑜批評，台獨論述是「借殼上市」時，賴清德曾再度強調，台灣是主權獨立國家，這無庸置疑，反倒是韓國瑜目前帶領的方向是邁向統一，與兩蔣時代「反攻大陸」不同，如果韓國瑜與國民黨仍執迷不悟，中華民國勢必滅亡。

►我沒有遲到，是時間遲到了！