邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

記者吳奕靖／高雄報導

針對民進黨高雄市長初選期間，邱議瑩陣營傳出擔憂國民黨在電話民調階段刻意「灌票給林岱樺」的說法，林岱樺今（30）日正面回應表示，這樣的質疑反而證明她能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，也顯示她才是最具有勝選能力的市長候選人。

▲邱議瑩跟林岱樺兩人之爭，隨初選越近越浮上檯面 。（合成圖／雙方陣營提供）

林岱樺表示，對於外界相關說法，她要反問，這不正是證明林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，才會被如此討論。她強調，自己一路主張市民作主、超越派系，正因如此，才能獲得市民高度支持，也懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。

▲林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！談遭政治迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

邱議瑩今天一口氣公布3支催票影片，引發外界關注。被問及是否擔心藍營介入灌票，邱議瑩回應，確實有掌握到相關訊息，國民黨可能在初選民調階段灌票給林岱樺。不過她也表示，民調僅作為參考，真正關鍵仍在於政策與願景是否清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄。

對此，國民黨高雄市黨部也作出回應。市黨部發言人張永杰表示，針對邱議瑩委員今日與媒體茶敘時指稱國民黨會灌票給特定候選人的說法，直言邱議瑩「真的想太多」。他反酸，邱委員因選區內爭議事件頻傳，導致民調表現不理想，擔心成績不好看可以理解，但不需要因此惡意胡亂指控。

張永杰進一步表示，這種毫無根據的指控，不僅是羞辱高雄市民，更是羞辱台灣民主，也讓人質疑，邱議瑩是否不相信自家民進黨中央的民調制度與初選機制。國民黨高雄市黨部也呼籲高雄市民，接到民調電話時，懇請唯一支持柯志恩。

▲民進黨立委邱議瑩今天推出政策白皮書。（圖／記者賴文萱攝）