共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

記者閔文昱／綜合報導

中共東部戰區29日啟動「正義使命－2025」圍台軍演，30日進入實彈訓練高峰。國防部指出，共軍當天對台灣周邊發射兩波次多管火箭，合計27枚，彈著區不僅散布在北部與西南海域，更有落點進入我方24海浬鄰接區，國防部直言，這是歷來「最接近台灣本島」的一次實彈射擊，明顯帶有對外傳遞政治與軍事訊號的意圖。

▲中國進行圍台軍演，一艘台灣海巡船接近中國海巡船。（圖／路透）

兩波實彈射擊 落點罕見逼近24海浬

國防情資室次長謝日升中將說明，第一波射擊於上午9時，自福建平潭方向發射17枚多管火箭，落彈區位於基隆東北方約70海浬；第二波於下午1時，自福建泉州石獅一帶發射約10枚火箭，落點位於台南以西約50海浬，部分彈著區進入我方24海浬鄰接區，但仍在12海浬之外，且均未飛越台灣上空。國防部強調，此次火箭彈逼線程度「相當特殊」，顯示中共刻意升高軍事壓力。

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

共機、共艦、公務船齊出 海空壓迫全面升高

截至30日下午3時，國軍共偵獲共機71架次，其中35架次逾越台海中線，進入北部、中部及西南空域；另偵獲共艦13艘，其中11艘進入24海浬鄰接區，並有中國海警船與其他公務船共15艘在周邊活動。國防部指出，西太平洋兵力維持既有部署，國軍已啟動立即戰備操演，海、空及防空部隊全程嚴密監控。

海巡一對一監控 嗆聲「中華民國水域不容僭越」

針對海上動態，海巡署表示，全程掌握11艘中國海警船及4艘公務船行動，對違法進入我國水域者採取「一對一併航監控、強勢驅離」。海巡署強調，在中華民國水域內，僅海巡署依法行使執法權，絕不容許中國海警船僭越；並澄清中國官媒宣稱「封鎖台灣港口」純屬假訊息，實際並未影響港口運作。

▲中國人民解放軍東部戰區在台海周遭實施軍演，意圖向台灣、日本、菲律賓等施壓，並吐露對美國對台軍售的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

航線大亂、離島停航 3年半第7次圍台軍演衝擊擴大

受中共劃設史上最大演訓與禁航區影響，台灣往返馬祖航線30日全數取消，金門航線在傍晚前停飛，澎湖與南竿亦出現取消或延誤，形同實質干擾本島與離島交通。學者分析，這已是3年半來第7次圍台軍演，也是首次如此貼近台灣本島並大規模影響民航與海運，演練重點不僅在對台施壓，也帶有向美、日等國傳遞戰略警告的意味。

國防部：不升高衝突 但嚴正譴責軍事恫嚇

對此，國防部長顧立雄強調，國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導原則，沉著冷靜應對，但也嚴正譴責中共以軍事行動破壞區域和平穩定。國防部指出，中共無視國際規範、結合軍事與執法手段施壓，已對印太安全造成實質衝擊，國軍與海巡將持續堅定守護國家安全與民主自由。

▼顧立雄率國軍重要幹部於聯合作戰指揮中心掌握中共軍演。（圖／國防部提供）