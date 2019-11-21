批蔡英文走「違憲台獨」　邱毅：中華民國憲法以統一為目標

▲邱毅接受電台專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

前立委邱毅因遭質疑「紅統」立場，主動退出國民黨不分區。邱毅21日接受電台專訪表示，「現在中華民國憲法就是以統一為目標」，只是未來的統一是「中華民國」為主體，還是大陸為主體要靠兩岸協商，他警告總統蔡英文，若繼續走違憲、激進的台獨路線，就有可能引發兩岸衝突。

邱毅表示，民進黨搞的是既違法的又違憲的台獨，「我談的台獨是合於憲法，也合法《兩岸人民關係條例》的論調」；他質疑，為何談合法的統一就被攻擊，是非黑白被顛到了。

邱毅說，前國安會秘書長蘇起蘇起曾警告，蔡英文若連任繼續走台獨路線，有可能從過去的溫和台獨走向激進台獨的路，使兩岸之間出現地動天搖、兵戎相見，面臨武統的狀況。

邱毅強調，所以我們要先準備，不能迴避這問題，如果繼續讓蔡英文連任，讓蔡英文的台獨胡搞亂搞，就會讓台灣面臨災難，這個問題不是迴避就不存在的，但這問題是存在的而且壓力越來越大。

邱毅認為，原本前總統馬英九執政「九二共識」好好的，但蔡英文上任就不承認，把兩岸互信的方式推翻，又無法建立兩岸互信，造成兩岸官方溝通中斷，而蔡英文又發動民進黨團，提高兩岸談話的門檻，若兩岸要和平共處，就必須要在合理框架內的政治協商，若沒有的話，就有可能引起誤判發生衝突，對台灣來說很危險。

邱毅說，我作為本省人，當然希望台灣是安全的，希望台灣經濟生活過得好，馬英九執政八年，讓兩岸是和平的，外交是修兵的，通過大三通、ECFA簽定，現在也證明ECFA是好的。

邱毅認為，如何不去刺激對岸武統民粹的力量，就是要讓大家真正認是現實環境，彼此良善溝通，才能避免掉這場兩岸的浩劫。

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