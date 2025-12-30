LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

記者蘇靖宸／台北報導

正值中共圍台軍演期間，國防部偵獲130架次共機擾台，破單日紀錄，此外共軍福建遠火部隊朝台灣北部外海進行實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國防部今（30日）下午5時半召開記者會，說明國軍應處作為。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲面對中共軍演，陸軍六軍團53工兵群30日在淡水河執行河道阻絕任務。（圖／陸軍六軍團提供）

中共解放軍東部戰區昨早7時半宣布，12月29日開始組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，並於今早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

此次中共軍演演習範圍有5處涵蓋我領海。國防部30日表示，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊；此外，昨早6時至今早6時期間，偵獲共機130架次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域共90架次，另有共艦14艘、公務船8艘及1顆中共空飄氣球。

不過，共軍東部戰區微信公眾號下午1時許發布訊息，指出今下午1時，東部戰區陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台灣島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊、組織實彈射擊，取得預期效果。我國防部尚未就此說明。

面對中共軍演，國防部長顧立雄率國軍重要幹部於聯合作戰指揮中心掌握動態，總統賴清德今也召集國安會秘書長吳釗燮等，透過視訊方式聽取國防部最新情勢報告。而國防部並於今下午5時半開記者會，針對中共實彈軍演的國軍應處作為進行說明。