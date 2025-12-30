台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市東區崇德十九街30日上午發生恐怖命案，57歲蔡姓男子朝60歲孫姓女友潑酸，隨後又持刀自殘，最終傷重不治，孫女目前仍在加護病房接受治療。隨著調查經過，孫女遇襲後手臂大面積灼傷、血肉模糊，搭乘電梯逃生的畫面也隨之曝光。

手臂血肉模糊搭電梯逃生

監視器畫面當中可以看見，孫女遭潑酸以後逃出，搭乘電梯時，臉部、手臂血肉模糊的模樣全被拍下。大樓管理員得知消息，也立即上樓接人，並在一樓陪同沖洗身體。

▼女子呼救時，手臂血肉模糊。（圖／記者林東良翻攝）



鄰居得知有人喊救命趕緊上樓

事後根據調查，當時隔壁民眾聽見有人在喊救命，趕緊通知大樓的住戶。鄰居不曉得發生什麼事，於是找了管理員上樓，並且報警處理，後來才知孫姓女子遭到潑酸。

潑酸男傷重不治

而對女友逞凶以後，蔡男將自己反鎖在屋內，並且持刀自殘，等到員警抵達時，他已倒臥在血泊當中，失去呼吸心跳。孫女、蔡男後續被雙雙送醫，孫女的頭部、頸部、背部與肢體等出遭鹽酸灼傷，目前仍在加護病房接受治療，而蔡男則是胸口有穿刺傷，搶救後仍不治身亡。

▼管理員與鄰居上樓將女子帶下來。（圖／記者林東良翻攝）



2人都曾離婚 平常感情好

據了解，蔡男跟孫女在同一間餐廳工作，雙方都曾有過一段婚姻，認識以後進而交往、同居。鄰居稱2人感情要好，時常出雙入對，怎料如今發生憾事，詳細案情仍待後續調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995